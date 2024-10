Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, ce andranno in onda nella settimana che va dal 14 al 18 ottobre vedremo che ci saranno scontri molto accesi, specie al Trono Over, saranno fatte confessioni bollenti in preda alla rabbia e non solo. Verranno prese anche delle decisioni importanti. Ecco tutti quello che succederà.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: liti, confessioni bollenti, scoperte e sfilata

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che per Gemma Galgani e Valerio ci sarà un epilogo importante. La donna deciderà di dargli un’altra chance, ma le cose non andranno nel modo sperato. I due, infatti, discuteranno in studio in quanto arriverà una nuova segnalazione su di lui. Emergerà, infatti, che Valerio conosce Giorgio Manetti ed ha fatto anche molte serate con lui. Questo creerà delle polemiche, al termine delle quali il cavaliere dirà di non volere al suo fianco una donna come Gemma, quindi, andrà via.

Tra i momenti degni di nota, poi, ci sarà un blocco dedicato a Mario Cusitore e Morena. I due diranno di essere usciti insieme. Ad un certo punto, però, nasceranno delle polemiche e, in preda alla rabbia, Mario confesserà di aver avuto un rapporto intimo con la dama all’interno di una smart. Questa confessione, ovviamente, solleverà un polverone non indifferente. Sabrina e Gabriele continueranno ad uscire, ma la dama scoprirà alcuni messaggi tra il cavaliere e un’altra donna che la faranno infuriare parecchio. Mario Verona, invece, bacerà Valentina, la quale bacerà anche Andrea. Quest’ultimo si dichiarerà per Martina De Ioannon, ma lei non si dirà interessata. Infine, poi, arriverà un nuovo cavaliere per Gemma e uno per Barbara De Santi. Entrambe decideranno di tenerli. Per chiudere, poi, al Trono Over ci sarà anche la prima sfilata degli uomini, la quale sarà vinta da Diego Tavani.

Spoiler Trono Classico: Francesca sbotta, Michele assente

In merito al Trono Classico, invece, Francesca Sorrentino porterà in esterna Gabriel, ma lui ammetterà di averla vista un po’ fredda, ragion per cui i due discuteranno. Lei dirà di non voler essere vista come una ragazza volubile e fragile solo perché ha mostrato un po’ di debolezze. A seguire, poi, la giovane chiamerà un ragazzo che aveva precedentemente eliminato, Paolo, e ci uscirà. Martina De Ioannon uscirà con Ciro e ammetterà di essersi trovata molto bene e di essersi divertita

Per quanto riguarda Alessio Pecorelli, il ragazzo uscirà solo con Jenny, che al momento sembra essere l’unica in gradi di generargli una certa curiosità. Di Michele Longobardi si parlerà poco, sta di fatto che il cavaliere non sarà neppure presente durante alcune puntate di Uomini e Donne.