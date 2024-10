Sulla scia del successo de “Le Iene”, va in onda dall’ottobre del 2022 il celebre spin-off dal titolo “Le Iene presentano: Inside”. Il rotocalco investigativo, ideato da Davide Parenti, è approdato su Italia 1 in prima serata con la sua nuova stagione. Il format di cronaca segue le vicende trattate nel talk show, ma si pone come un ulteriore approfondimento sui alcuni dei casi più importanti.

In questa versione, si sviluppano in un intero episodio piuttosto che in un solo servizio e vengono arricchiti di contenuti inediti. Scopriamo come rivedere le puntate in replica attraverso diverse modalità, in TV e streaming.

Come rivedere la puntata de “Le Iene presentano: Inside” in TV

La nuova stagione de “Le Iene presentano: Inside” va in onda in prima visione a partire da giovedì 10 ottobre. Per chi non avesse seguito il primo appuntamento su Italia 1 tramite digitale terrestre, resta la possibilità di rivedere la puntata tramite Smart TV.

Grazie ad una connessione ad internet infatti, ci si potrà collegare alla piattaforma Mediaset Infinity. Le modalità sono molto semplici. Sarà sufficiente cercare l’icona tra le applicazioni già disponibili o scaricarla ed installarla gratuitamente dal proprio store. In alternativa, ci si potrà sintonizzare sui canali Mediaset e attendere le indicazioni di navigazione per poter entrare. L’accesso richiederà un account registrato. Nel caso in cui non se ne fosse in possesso, si potrà procedere ad una veloce iscrizione guidata con email o account social.

A questo punto si dovrà digitare il titolo del programma nella barra di ricerca indicata dal simbolo della lente d’ingrandimento. Si approderà così sul banner ufficiale. Una volta cliccato, si aprirà la sezione dedicata, dove sarà possibile scegliere la puntata di proprio interesse ed avviarla. Si potrà altresì raggiungere la pagina tramite il “Catalogo”, selezionando poi la categoria “Programmi TV”.

Come rivedere “Le Iene presentano: Inside” in streaming sul PC

Chi utilizza abitualmente il proprio computer per visionare contenuti televisivi, potrà rivedere “Le Iene presentano: Inside” in una duplice modalità. Attraverso il proprio browser, ci si potrà collegare al sito ufficiale del programma iene.mediaset.it. L’ultima puntata andata in onda su Italia 1 si troverà facilmente sulla home page, dove è catalogata per data.

In alternativa, ci si dovrà collegare al sito mediasetinfinity.mediaset.it. Trovare la puntata sarà molto semplice. Si potrà digitare il titolo del talk show nella sezione di ricerca indicata dalla lente d’ingrandimento, cliccando poi sul banner. Si potrà altresì scegliere tramite il “Catalogo”, nella categoria “Programmi TV”. Dopo aver cliccato sul banner relativo, si giungerà alle “Puntate intere”, da poter avviare secondo la preferenza.

Come rivedere “Le Iene presentano: Inside” in streaming su altri dispositivi

Mediaset offre ormai da diversi anni la possibilità di rivedere i contenuti andati in onda in TV anche comodamente tramite altri dispositivi, in qualunque momento della giornata. Con un tablet o uno smartphone sarà sufficiente scaricare dal proprio store ed installare l’app di Mediaset Infinity. Si entrerà facilmente nella piattaforma, dove si potrà procedere alla ricerca dell’ultima puntata de “Le Iene presentano: Inside”.

Per farlo si potrà cercare il titolo tramite il modulo di ricerca indicato dalla lente d’ingrandimento, o sfogliare nel “Catalogo” tra i “Programmi TV”. Si troverà così il banner del talk show e, una volta cliccato, si approderà nella sezione dedicata alle “Puntate intere”. Non resterà che avviare quella di proprio interesse ed entrare così nel vivo delle inchieste del rotocalco investigativo di Italia 1. Nel frattempo, ecco come vedere anche la replica de “Le Iene”. Buona visione!