Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un blocco piuttosto movimentato dedicato a Valerio e Gemma Galgani. Tra i due tutto sembrava andare per il verso giusto quando, improvvisamente, è scoppiato il caos. Sul cavaliere è arrivata una segnalazione che ha indispettito parecchio la dama. Ecco cosa è successo.

Valerio regala un completino intimo a Gemma Galgani: Tina fa uno show

La conoscenza tra Valerio e Gemma Galgani sta proseguendo. I due protagonisti hanno raccontato di essere usciti insieme e di essersi nuovamente baciati. Lui, poi, in questi giorni le ha mandato anche dei messaggi molto passionali e romantici nei quali le ha detto addirittura di essere sulla strada di innamorarsi di lei. Entrati in studio, poi, Valerio ha portato un regalo per la Galgani, ovvero, un completino intimo molto succinto.

La donna è apparsa piuttosto imbarazzata, sta di fatto che, in un primo momento, non voleva mostrare il regalo ai presenti. Tina Cipollari, però, l’ha spinta a farlo ed ha dato luogo ad un vero e proprio show facendo vedere a tutti il capo in questione e, ovviamente, prendendo in giro la torinese. Tutto sembrava andare per il verso giusto ma, improvvisamente, è accaduto il caos.

Arriva una segnalazione su Valerio, lui risponde male a Maria

Alessia, una dama del parterre, ha riportato una segnalazione su Valerio. Nello specifico, si tratta di un filmato in cui era ripreso l’uomo al centro commerciale con una donna. La persona in questione ha tra le mani il regalo per Gemma. Valerio si è subito difeso dicendo che si trattasse di un’amica. I presenti, però, hanno iniziato a mettere in dubbio la sincerità del cavaliere, sta di fatto che hanno iniziato a fargli delle domande sulla donna in questione. Anche Gemma si è indispettita, al punto da rifiutare il regalo, o comunque dichiarare di volerlo cambiare.

Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere di chiamare questa donna con cui è stato avvistato in modo da chiarire ogni cosa. Lui, però, si è alterato anche con la conduttrice ed ha ammesso di non volerla telefonare. Alla fine, poi, ha acconsentito alla richiesta, ma ha preteso che i tutto avvenisse senza telecamere. Lui e Gemma, così, sono usciti dallo studio per effettuare la chiamata.

Dietro le quinte Valerio e Gemma hanno chiamato la signora della segnalazione e… #UominieDonne pic.twitter.com/rlzlBZV0CQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 9, 2024

Valerio, messo alle strette, perde le staffe e va via, Gemma lo schiaffeggia

Al loro rientro, poi, la Galgani si è detta scioccata. La donna ha raccontato di essere rimasta molto delusa dalla chiamata, in quanto la signora in questione è apparsa piuttosto imbarazzata e in difficoltà. Inoltre, ha notato anche che Valerio un po’ la stesse imbeccando suggerendole velatamente cosa dire. In studio, così, è scoppiato il caos. Maria ha provato a chiedere al cavaliere di chiamare di nuovo questa signora, ma in presenza di Gianni Sperti. Dinanzi questa richiesta, Valerio si è inalberato ed ha detto di non voler chiamare più nessuno. L’uomo ha fatto intendere chiaramente di non volere la presenza di Gianni.

Ad ogni modo, nel corso della puntata di Uomini e Donne i presenti hanno continuato a mettere in difficoltà l’uomo, al punto che quest’ultimo ha perso le staffe. Valerio ha salutato Gemma ed ha accusato lei di prendere in giro gli uomini, ragion per cui ha manifestato la volontà di andare via. Se la Galgani è nel programma da 13 anni senza trovare nessuno, evidentemente c sarà un motivo. Gemma si è infervorata e gli ha tirato uno schiaffo. L’uscita di scena dell’uomo è stata accompagnata da un fragoroso applauso in quanto nessuno, ormai, è sembrato propenso a credergli e a volerlo nel programma