A tenere banco nella casa del Grande Fratello in questi giorni è, soprattutto, il quadrilatero amoroso tra Shaila Gatta, Javier Martinez, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Durante la puntata di ieri del GF, però, Shaila ha voluto chiarire la situazione rivelando di aver preso un’importante decisione, ovvero, quella di reputare Lorenzo solo un amico. Il quadrilatero, così, può venir meno, in quanto lei ha intenzione di concentrarsi solamente su Javier, mentre Lorenzo ed Helena possono viversi serenamente la loro conoscenza. Questa, però, non sembra essere la verità, almeno sulla base di quanto rivelato da Spolverato nella notte.

Le confessioni inedite di Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta al GF

Il Grande Fratello è cominciato solo da tre settimane, ma già di dinamiche ne stanno succedendo moltissime. Tra di esse ci sono alcuni flirt che sono nati in questo periodo e che si stanno rivelando particolarmente intricati e intriganti. Nel corso della puntata di ieri del GF, però, Shaila Gatta ci ha tenuto a mettere un punto in merito all’ipotetico avvicinamento con Lorenzo Spolverato. La donna ha ammesso di provare per lui solo amicizia e, soprattutto, ha rivelato di non voler far star male Helena, con cui è diventata molto amica.

Le sue parole, però, sembra non siano in linea con le sue azioni. Dopo la diretta, infatti, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare ad uno sfogo con Helena Prestes, durante il quale ha svelato anche la sua strategia. In tale occasione, il ragazzo ha voluto sbugiardare Shaila rivelando che, in realtà, lei non gli dà l’impressione di vederlo solo come un amico. A conferma delle sue insinuazioni, Lorenzo ha riportato alcuni esempi concreti. In particolare, ha confidato alla modella che la ballerina, poco tempo prima, gli avesse detto di sentire la sua mancanza e il suo modo di fare non sembrava affatto amichevole.

Lorenzo mette in guardia Helena Prestes da Shaila

Durante il suo sfogo, Lorenzo ha voluto mettere in guardia Helena Prestes invitandola ad aprire gli occhi nei riguardi di Shaila Gatta, che reputa tanto sua amica. In realtà, infatti, la ballerina non sarebbe del tutto sincera con la sua amica in quanto, alle sue spalle, ci proverebbe con lui o, quanto meno, gli manderebbe segnali contrastanti.

Insomma, secondo Lorenzo, Shaila non si sarebbe comportata con lui come un’amica. Ciò non toglie, però, che la donna possa aver cambiato idea adesso e aver deciso di concentrarsi unicamente nel conoscere Javier. In ogni caso, le parole di Spolverato non faranno certamente piacere alla Gatta. Non resta che attendere per vedere come la prenderà quando scoprirà tutto.