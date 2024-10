La puntata di ieri del Grande Fratello è stata piuttosto movimentata. Tra gli argomenti di cui si è parlato c’è stato uno scontro tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcia. I due non sembrano andare molto d’accordo all’interno della casa, cosa che sta generando non pochi malumori. Nella notte, poi, Lorenzo ha fatto una confessione ad Helena Prestes rivelando il suo piano che ha studiato all’interno della casa.

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato contro Iago Garcia nella notte al GF

Le ostilità tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato proseguono senza sosta. Ieri sera i due hanno avuto uno scontro durante la puntata del GF, il quale non è stato affatto risolto, anzi. Nella notte, Spolverato ha avuto uno sfogo con Helena Prestes, a cui ha fatto delle confessioni degne di nota.

In primo luogo, Lorenzo ha ribadito il suo punto di vista su Iago, che lui reputa un grande giocatore. Secondo la sua opinione, il “rivale” avrebbe capito benissimo quali siano gli elementi su cui puntare all’interno della casa per cercare di rimanervi il più a lungo possibile. Proprio per tale motivo, durante la puntata di ieri del programma si è messo al centro dell’attenzione facendo delle scenette con Jessica Morlacchi.

Lorenzo svela la sua strategia ad Helena Prestes

Alla luce di questa considerazione, Lorenzo ha confessato di aver studiato un piano che ha intenzione di attuare sin da subito. Il suo scopo è quello di “annientare” il coinquilino, aspettando che faccia un passo falso e porti allo scoperto la sua vera natura. Lorenzo ha ammesso che continuerà ad essere se stesso, in quanto non ha intenzione di rinunciare a questo, tuttavia, d’ora in avanti sarà un muro, contro il quale Garcia si infrangerà, fino a cadere in mille pezzi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nel corso del suo sfogo, Spolverato è stato davvero perentorio, al punto da definire Iago Garcia come il suo nemico all’interno della casa del Grande Fratello. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere se la strategia del concorrente, effettivamente, porterà i suoi frutti, oppure se alla fine gli si ritorcerà contro.