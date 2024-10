Come previsto, la sesta puntata del Grande Fratello 18 è stata un vero turbine di emozioni. Il reality show, iniziato ormai da tre settimane, ha riservato già molte sorprese ai telespettatori ed è stato al centro di diversi rumor. Nel corso degli ultimi giorni, il gossip si era acceso sull’uscita improvvisa di una delle concorrenti.

Nel frattempo, le possibili coppie nate nella casa regalano colpi di scena degni di Beautiful. Nel corso della serata inoltre, il GF ha messo in atto delle sorprese speciali, mentre è stato rivelato il primo eliminato di questa edizione.

GF 18, sesta puntata: annuncio a sorpresa per gli inquilini

Tutto ci si poteva aspettare da questa nuova stagione del GF, meno che arrivasse una lieta notizia in diretta TV. Nei giorni precedenti alla puntata, le indiscrezioni nate sul web avevano fatto molto parlare attorno all’uscita di Ilaria Clemente. La concorrente, andata via dalla casa senza spiegazioni, è tornata in casa dai compagni per regalare un dolcissimo annuncio.

Come molti avevano immaginato, la gieffina ha comunicato di essere incinta e di proseguire perciò, il suo nuovo percorso fuori dal reality show. “Sarete tutti zii!”, ha affermato facendo sciogliere il cuore dei presenti, che l’hanno riempita di calorosi abbracci.

GF 18, sesta puntata: le coppie in casa, tango passionale

Il GF continua a sguazzare nel “quadrato” amoroso più ambiguo di questa edizione. Chi è attratto da chi, tra Javier, Shaila, Helena e Lorenzo? Ancora una risposta certa non è arrivata, perché Spolverato, pur affermando di volersi togliere di mezzo, continua a dimostrare un particolare feeling con la ballerina.

Lei, da parte sua, scherza con Javier definendolo “fidanzato”, ma non fa nessun passo eclatante nei confronti di qualcuno. A rimetterci è Helena, che ha assistito impietrita ad un siparietto di ballo che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Shaila è stata invitata a ballare un tango sensuale prima con Javier, impacciato e timido, poi con Lorenzo, esuberante e coinvolto. Il tutto si è concluso con un ballo tra i due uomini, che ha scatenato grande entusiasmo.

GF 18, sesta puntata: sorprese, emozioni e scontri

I risultati del televoto hanno portato a scoprire che le due concorrenti a rischio eliminazione erano Clarissa ed Amanda. Su di loro si sono concentrati due blocchi della puntata che hanno generato forti emozioni. Per la Lecciso, il saluto a sorpresa dell’ex marito, che ha portato per lei il figlio di 10 anni.

Per la Burt un ricordo dedicato al suo Massimo Troisi. Per Enzo Paolo Turchi invece, un momento di festa con la sua Carmen Russo, che ha festeggiato il compleanno spegnendo le candeline insieme a lui attraverso l’oblò.

Ancora forti tensioni irrisolte tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcia. I due sembrano non riuscire a trovare punti d’incontro. L’attore continua a sostenere che la maschera del ragazzo cadrà, mentre lui ribadisce il suo essere solare e sincero. Che ci sia di mezzo una gelosia? Iago nei giorni scorsi aveva rivelato un suo particolare interesse.

GF 18, sesta puntata: primo eliminato e nomination

Il momento tanto atteso alla fine è arrivato. Durante la sesta puntata i gieffini hanno scoperto chi è stato il primo eliminato di questa edizione. Al televoto per la salvezza, le percentuali più alte sono state quelle di Mariavittoria, Iago e Amanda. Clarissa Burt dunque, ha dovuto dire addio al reality show con il 19% di preferenze.

La tristezza dei coinquilini per la sua uscita ha lasciato poi spazio alle nuove nomination. Si sono salvati grazie all’immunità dei compagni Luca Calvani, Enzo Paolo Turchi, le Non è la Rai e Lorenzo. A questi si sono aggiunti Shaila e Jessica, scelte rispettivamente da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Le votazioni hanno portato a quattro nuovi nominati: Clayton, Iago, Mariavittoria e Yulia. Nell’attesa di conoscere l’esito del prossimo televoto, scopri come rivivere le emozioni della puntata con la replica.