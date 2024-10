Nelle prossime puntate di Uomini e Donne non mancheranno i colpi di scena. Dal momento che Mario Cusitore è divenuto a tutti gli effetti un esponente del Trono Over, c’era da aspettarsi che ne sarebbero accadute di tutti i colori e, in effetti, così è stato. Nei prossimi appuntamenti con il talk show di Maria De Filippi ci saranno dei momenti davvero esilaranti che riguarderanno il cavaliere.

Il racconto bollente di Mario Cusitore su una dama a UeD

In questi giorni, nelle puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito al ritorno in studio di Mario Cusitore. Dopo aver rifiutato la proposta di prendere parte al Trono Over, Mario ha cambiato idea, complice forse anche il fatto che ha recentemente perso il lavoro. In ogni caso, il cavaliere non ci ha messo molto a mettersi subito in gioco. Dopo aver avviato una frequentazione con Cristina Tenuta, e poi con Maura Vitali, Cusitore si è dedicato a Morena e Margherita. Ieri è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e, stando a quanto emerso dalle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, pare proprio che ne vedremo delle belle.

Nei prossimi appuntamenti di UeD, infatti, vedremo il contenuto di quanto accaduto, che è davvero degno di nota. Mario e Morena racconteranno di essere usciti insieme e di essere stati anche piuttosto bene. Dopo una serata trascorsa in discoteca, tra i due pare ci sia stato anche un rapporto intimo, consumato all’interno di una smart al di fuori del locale. Questo particolare sarà raccontato da Cusitore in preda ad un momento di rabbia.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Caos contro Mario, Ida Platano lo “segue”

Nel corso del confronto tra Mario e Morena, infatti, ci sarà uno screzio. Lei inizierà ad essere reticente su quanto accaduto, così Cusitore perderà le staffe e deciderà di spifferare in studio i particolari più intimi del loro incontro. In tanti, ovviamente, reputeranno le sue uscite decisamente poco galanti. In ogni caso, questa scoperta farà allontanare anche Margherita che, di fatti, interromperà la sua conoscenza.

Alla luce di questo racconto, molti utenti del web si stanno scagliando contro Mario accusandolo di essere una persona poco galante e parecchio incline a cedere dinanzi una bella donna. Per tale motivo, tutte le segnalazioni trapelate sul suo conto al Trono di Ida Platano sembrano essere sempre più attendibili sulla base dei suoi comportamenti. A proposito di Ida, la dama sta seguendo da casa Uomini e Donne e, di conseguenza, anche il percorso di Mario. Proprio ieri, infatti, ha condiviso dei video su Instagram in cui ha mostrato di essere sintonizzata su Canale 5 a vedere la puntata. Cosa penserà dei comportamenti del suo ex corteggiatore? Per il momento non si è sbilanciata.