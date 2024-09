In queste ore, Mario Cusitore ha dato un triste annuncio a tutta la sua community di Instagram. Il nuovo esponente del Trono Over di Uomini e Donne ha perso il lavoro e, attualmente, è disoccupato. Nel frattempo, nella messa in onda di oggi del talk show, Ida Platano ha tagliato definitivamente i ponti con lui.

Il triste annuncio di Mario Cusitore: è disoccupato

Mario Cusitore ha accettato di tornare a Uomini e Donne, stando a quanto emerso dalle anticipazioni trapelate dalle ultime registrazioni. Il suo ripensamento potrebbe essere stato casato anche da una situazione personale molto delicata. Nello specifico, Mario ha annunciato di aver perso il lavoro. In queste ore, il giovane ha pubblicato un video tra le sue Instagram Stories in cui ha voluto rispondere ad alcune domande che sta ricevendo da parte di diversi fan che erano soliti seguirli su Radio Kiss Kiss.

Da un po’ di tempo Cusitore non appare più nella trasmissione, cosa che ha subito suscitato sgomento tra gli spettatori. Ebbene, onde evitare di continuare a ricevere domande a riguardo, Mario ha deciso di chiarire, una volta per tutte, come stiano le cose. A tal proposito, Cusitore ha ammesso di aver interrotto i rapporti professionali con la radio, per cui non lavora più per tale emittente, ma non solo. Mario ha detto che attualmente è disoccupato. Nel video in questione il ragazzo non ha voluto svelare i motivi della cessazione di questo contratto in quanto ha detto che sono cose personali.

Le parole di Ida Platano su Mario a Uomini e Donne

Nel frattempo, nella puntata di oggi di Uomini e Donne è stata ospite Ida Platano, la quale ha svelato cosa sia successo tra lei e Mario dopo la fine della trasmissione. Ebbene, la donna ha svelato che Mario sia andato da lei una volta a Brescia, e i due hanno parlato. Lei, però, è stata molto chiara nel dirgli di non voler fare la pace. Lui ha insistito mediante regali e messaggi, ma lei ha deciso di chiudere definitivamente tutti i ponti.

Nella puntata di oggi di UeD, Ida è apparsa felice e raggiante come non capitava da tempo. Finalmente la donna si trova in pace con se stessa ed ha deciso di focalizzarsi solamente su questo. Sui social, infatti, ha anche dichiarato che, proprio oggi, festeggia una anno di “singletudine” e, al momento, è felice così.