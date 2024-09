É tutto pronto per il grande inizio della stagione 24 di Amici di Maria De Filippi. Il talent show più famoso di Mediaset torna su Canale 5 a distanza di pochi mesi dalla fine dell’ultima edizione, che ha visto trionfare la cantante Sarah Toscano. La fabbrica di talenti riapre ufficialmente le sue porte con la prima puntata, che andrà in onda domenica 29 settembre alle ore 14:00.

Ma grazie alle registrazioni che si svolgono qualche giorno prima, anche quest’anno sarà possibile scoprire le anticipazioni di quanto avverrà nel pomeridiano. Sono tantissime le novità che sorprenderanno i telespettatori, a partire da un nuovo arrivo che ha già fatto molto parlare.

Dopo alcuni anni nel ruolo di insegnante di danza, Raimondo Todaro lascia il posto ad una celebre collega. Direttamente dal famoso Crazy Horse, arriva Deborah Lettieri, danzatrice che conquisterà con fascino e determinazione. Nel frattempo però, lo studio di Amici accoglierà diversi super ospiti, oltre che i nuovi allievi della scuola più amata d’Italia.

Amici 24, anticipazioni prima puntata: i nuovi allievi di canto (con un figlio d’arte)

Sono loro i veri protagonisti di Amici di Maria De Filippi. I giovanissimi talenti che si mettono in gioco di fronte al pubblico italiano, rivelano i loro talenti cercando di conquistarsi un banco nella scuola. Per loro infatti, si tratta di un’enorme possibilità, quella di farsi conoscere ed avviare una vera carriera nel mondo dello spettacolo e della musica. Dalle anticipazioni sulla prima puntata è possibile conoscere i nomi dei ragazzi che sono stati ammessi.

Tra quelli che creano maggiore attesa c’è Diego Lazzari, cantante dal nome già piuttosto noto perché seguitissimo sui social, con un profilo che conta 2 milioni di follower su TikTok. Ad averlo scelto è stato Rudy Zerbi, che ha aperto le porte della scuola di Amici 24 anche a Ilan Muccino.

Insieme alla Pettinelli, ha voluto offrire un’opportunità al figlio del famoso regista, di cui porta il cognome. Ammessi per il banco di canto sono stati anche TrignNO e Niccolò, che saranno seguiti da Anna Pettinelli. Alena e Vybes invece, avranno come coach Zerbi. Anna e Lorella si contenderanno ancora Senza Cri e Luk3.

Amici 24, anticipazioni prima puntata: i nuovi allievi di ballo

Gli occhi attenti di Deborah Lettieri, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno giudicato invece le performance dei ballerini. Tra i potenziali allievi che si sono presentati ai casting di Amici 24, alcuni hanno già avuto un’importante occasione, guadagnandosi il banco di danza.

Lo ha scelto di accogliere sotto la sua ala protettiva Sienna e Alessio, mentre la Lettieri ha riservato la sua preferenza a Gabriele, Teodora e Rebecca. Sono tre anche i nuovi allievi a cui la Celentano ha riservato la sua possibilità. I danzatori selezionati sono Daniele, Alessia e Chiara.

Amici 24 anticipazioni: i super ospiti della prima puntata

Per riscaldare il clima della nuova edizione di Amici, la padrona di casa Maria De Filippi ha fatto il pieno di ospiti. Un gradito ritorno nella scuola sarà l’inarrestabile Angelina Mango, reduce da un’altra estate di successo e in questa occasione accompagnata da Olly. Come rivelato da Amici News, non mancherà l’ultima vincitrice Sarah, che è pronta a lasciare il suo testimone per il prossimo fortunato allievo.

Arriveranno poi Francesca Fagnani, direttamente dal suo Belve, l’attore Marco Bocci ed Ilenia Pastorelli. Dal mondo della musica ancora Cristiano Malgioglio, ex giudice del Serale e Mahmood, in cime alle classifiche italiane con le sue hit. Tutti gli ospiti, come ormai da tradizione, saranno invitati a consegnare le maglie ai nuovi talenti, con l’augurio di una carriera brillante proprio come la loro.