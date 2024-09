Questa sera, giovedì 26 settembre, andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello. In tale occasione saranno affrontati svariati temi. Tra le tante cose che accadranno ci sarà anche l’arrivo in casa di una super ospite proveniente dagli Stati Uniti D’America.

Grande ospite nella puntata di stasera del Grande Fratello

Cosa succederà nella puntata di questa sera del Grande Fratello? Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno di certo. Dopo l’ingresso nella casa di Clayton Norcross, l’attore che ha indossato i panni di Thorne Forrester nella serie Beautiful, un’altra nota protagonista della soap opera varcherà la soglia della porta rossa, ovvero, Katherine Kelly Lang, l’attrice che interpreta Brooke Logan.

Quest’ultima entrerà nella casa nelle vesti di ospite, in quanto ha un conto in sospeso con il concorrente e suo ex collega. Durante la scorsa puntata del GF, infatti, Clayton ha rivelato di aver avuto un flirt con la donna, per tale ragione, stasera ci sarà un confronto faccia a faccia i cui risvolti potrebbero essere inaspettati.

Il crollo di Enzo Paolo Turchi, quadrilateri amorosi e esito televoto

Otre a questo, poi, nella puntata di stasera del GF saranno affrontate anche altre tematiche, come ad esempio la crisi avuta da Enzo Paolo Turchi. Quest’ultimo ha avuto un crollo in questi giorni a causa della mancanza che sente di sua moglie Carmen Russo e sua figlia Maria. Specie in merito a quest’ultima, Enzo si è detto molto preoccupato in quanto essere padre a 75 anni di una ragazzina di 10 anni è una cosa molto difficile che lo spaventa tanto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

A seguire, poi, si affronteranno le dinamiche inerenti il quadrilatero tra Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez. Dopo tutti i gossip che sono trapelati sul loro conto, come stanno davvero le cose? A chi piace davvero chi? Stasera ci sarà la resa dei conti. Infine, poi, ci sarà l’esito del televoto: chi tra Iago Garcia, Yulia Bruschi e Ilaria Clemente sarà il preferito del pubblico? Lo scopriremo stasera, ore 21:45 su Canale 5.