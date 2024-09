I flirt che si sono venuti a creare all’interno della casa del Grande Fratello stanno suscitando un certo sgomento. A tenere banco nelle ultime ore è stato il bacio tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Anche se per gioco, i due hanno dato prova di essere molto coinvolti l’uno dall’altra, almeno questa è la percezione che si è avvertita dall’esterno, ma sarà davvero così? In queste ore, il concorrente si è lasciato andare a delle confessioni che stanno lasciando trapelare una versione dei fatti piuttosto differente.

Le confessioni di Lorenzo Spolverato su Shaila: sta prendendo in giro Helena?

L’interesse di Lorenzo Spolverato per Helena Prestes è reale, oppure il giovane si sta solo “servendo” di lei per far ingelosire Shaila Gatta? Questo è un dubbio che è sorto già nei giorni scorsi a causa di alcuni comportamenti di Lorenzo. In queste ore, però, il ragazzo ha fatto delle confessioni alquanto esplicite nelle quali sembra essersi sgamato da solo, portando alla luce la sua “strategia”.

Durante una chiacchierata con Jessica Morlacchi, infatti, Lorenzo ha ammesso di essere ancora interessato a Shaila, anche se quest’ultima sembra avere occhi solamente per Javier Martinez. Loreno, infatti, ha ammesso di aver fatto tutto da solo, in quanto la ballerina è sempre stata piuttosto chiara nei suoi riguardi. In ogni caso, Spolverato ha ammesso che, nel caso in cui la Gatta dovesse fare un gesto nei suoi riguardi, lui si doserebbe parecchio nei riguardi di Helena.

Come reagirà Helena dinanzi le parole del coinquilino del GF?

Con queste parole, dunque, Lorenzo ha lasciato intendere, in maniera neppure chissà quanto velata, di essersi avvicinato ad Helena solamente perché con Shaila le cose non sembrano essere ponte a decollare. Dinanzi un cenno da parte della Gatta, però, tutto potrebbe cambiare. Le sue parole ovviamente, hanno generato un certo clamore, specie nel pubblico da casa, il quale ha compreso perfettamente la sua strategia.

Adesso, però, sarà molto interessante vedere quale sarà la reazione della Prestes nel caso in cui dovesse essere messa al corrente al Grande Fratello di queste dichiarazioni fatte dal coinquilino da cui, almeno apparentemente, sembra presa. C’è da dire, però, che anche sul conto di Helena sono trapelate delle notizie alquanto sgradevoli, che spingono a credere che anche lei stia sfruttando un po’ la situazione per fare dinamiche.