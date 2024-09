Malgrado il chiarimento, Lorenzo Spolverato sta continuando a mostrarsi particolarmente indignato per il comportamento assunto da Luca Calvani nei suoi riguardi. I due hanno avuto uno screzio molto acceso durante la scorsa puntata del Grande Fratello e, a quanto pare, anche nella prossima potrebbero esserci dei nuovi colpi di scena.

Come Lorenzo ha intenzione di mettere alla prova Luca al GF

In queste ore, Lorenzo Spolverato si è sfogato con alcuni compagni d’avventura in merito al comportamento di alcuni coinquilini. In particolar modo, il giovane si è mostrato particolarmente scettico nei riguardi di Luca Calvani, al punto da aver deciso di metterlo alla prova. Nello specifico, ha ammesso di voler tenere sotto controllo il comportamento del coinquilino durante la prossima puntata del GF, che si terrà giovedì 26 settembre. A tal riguardo, in base a come agirà Luca nei suoi riguardi, si farà un’idea più chiara sulla sua persona. Se Luca dovesse nominarlo. allora Lorenzo avrà la conferma che è un giocatore.

Gli altri compagni d’avventura hanno chiesto a Lorenzo se ha avuto un vero e proprio chiarimento con Luca, e il giovane è stato vago. Nello specifico, ha detto che i due hanno avuto una chiacchierata, durante la quale i dissapori sembravano essere spariti, tuttavia, un chiarimento vero e proprio non si è ancora verificato, per questo lui ha ancora dei dubbi.

La delusione di Lorenzo anche su Clarissa Burt

Ad ogni modo, a deludere Lorenzo non è stato solo Luca, ma anche Clarissa Burt, con cui ha avuto una recente discussione. Nel commentare il comportamento che la coinquilina ha assunto nei suoi riguardi, Lorenzo ha ammesso che in lei sono venuti meno due valori a cui lui tiene tantissimo, ovvero, la fiducia e il rispetto.

In particolar modo, Lorenzo ha chiarito di non essere rimasto male tanto per la nomination in sé che ha ricevuto dalla donna, quanto per la motivazione addotta. La Burt si è servita di un momento di sfogo di Spolverato per nominarlo, quando avrebbe potuto tranquillamente dire di volerlo in nomination in quanto la disturba durante la notte facendo frastuono. Ilaria Clemente ha consigliato al coinquilino di affrontare la questione, ma Lorenzo ha ammesso che, al momento, non se la sente in quanto si sente tradito. Nella prossima puntata, dunque, è molto provabile che ci sia un confronto.