Con la puntata di ieri del Grande Fratello si è entrati un po’ di più nel vivo del gioco. In tale occasione, infatti, ci sono state delle discussioni particolarmente accese tra alcuni concorrenti. A quanto pare, dunque, il clima sereno e disteso che si è respirato fino ad ora sta gradualmente lasciando il posto alle prime rivalità. Dopo la lite di fuoco tra Lorenzo e Luca, Spolverato si è scagliato contro un’altra concorrente, ovvero, Clarissa Burt.

Lo sfogo di Lorenzo contro Clarissa Burt al GF

Lorenzo Spolverato sta avendo alcune difficoltà nella casa del GF nei riguardi di alcuni compagni d’avventura. Dopo aver avuto dei dissapori piuttosto pesanti con Luca Calvani, che purtroppo non si sono ancora risolti, il giovane è rimasto piuttosto deluso dal comportamento di Clarissa Burt. Nello specifico, il protagonista non si aspettava di ricevere una nomination a tradimento dall’attrice, anche perché tra di loro si era venuto a creare un rapporto cordiale, apparentemente scevro da tensioni di qualunque tipo.

Dopo la messa in onda della puntata, infatti, Lorenzo ha deciso di aprirsi con Shaila Gatta, con cui si è venuto a creare un certo feeling, Il giovane ha rivelato di essere rimasto molto male per la nomination ricevuta da Clarissa, al punto da spingerlo a cambiare radicalmente l’opinione che ha su di lei. Da questo momento in poi, infatti, ha realizzato che lei non sia una persona della quale può fidarsi.

La drastica decisione di Lorenzo e le parole di Shaila

Spolverato, poi, ha annunciato anche una decisione ben precisa che ha preso in queste ore, ovvero, quella di nominare Clarissa. Alle prossime nomination, che tra l’altro saranno anche eliminatorie, il giovane farà il nome della coinquilina, nella speranza che esca quanto prima dalla casa.

Dinanzi questo sfogo così concitato, Shaila ha provato a placare l’ira del suo coinquilino, sta di fatto che lo ha esortato a darsi una calmata e a prendere queste decisioni con maggiore lucidità e tranquillità. La ballerina, inoltre, ha invitato Lorenzo a non tenersi tutto dentro, ma ad aprirsi con Clarissa in modo da capire quali siano le motivazioni che l’hanno spinta ad agire in questo modo. Per il momento, questo non si è verificato, non resta che attendere per vedere cosa succederà.