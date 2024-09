All’interno della casa del Grande Fratello stanno nascendo i primi flirt e le prime intese. Al contempo, pare che stiano venendo alla luce le prime gelosie. Al centro dell’attenzione nelle ultime ore ci sono finiti Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Helena Prestes. Il ragazzo ha inizialmente dimostrato di avere un certo interesse per la ballerina. Dopo che quest’ultima l’ha un po’ stroncato, il concorrente ha iniziato a riversare le sue attenzioni sulla modella. Ma sarà un reale interesse, oppure solo un tentativo di far ingelosire Shaila e, soprattutto, quest’ultima si sarà davvero infastidita?

Lorenzo tra Shaila ed Helena al Grande Fratello: cosa è successo

Da quando le porte del Grande Fratello si sono riaperte è passata solamente una settimana. Nella casa si respira ancora un clima molto sereno e disteso tra i concorrenti, cosa piuttosto bizzarra considerando quando accaduto nelle scorse edizioni. Per quanto riguarda i flirt, invece, già stanno nascendo alcune intese. Lorenzo ha dimostrato di avere un certo interesse per Shaila. Quest’ultima, però, di recente ha un po’ stroncato le iniziative del coinquilino, sta di fatto che gli ha detto che, almeno per il momento, preferisce restare solo amici.

Successivamente, allora, Lorenzo ha iniziato a riversare le sue attenzioni su un’altra concorrente, ovvero, Helena Prestes. Il giovane, però, ha confidato direttamente alla ballerina questa attrazione, chiedendole addirittura di intercedere per riuscire a conquistare la nuova arrivata. Shaila si è mostrata sin dal primo momento molto propensa ad aiutare il suo compagno d’avventura.

Lorenzo fa ingelosire Shaila, ma non sortisce l’effetto sperato

Dinanzi il comportamento dell’ex velina, Lorenzo è rimasto un po’ interdetto. Il ragazzo, forse, si aspettava di sortire nella giovane un po’ di gelosia? Ad ogni modo, Spolverato ha stuzzicato la sua compagna d’avventura dicendole che, nel caso in cui tra lui e Helena dovesse nascere davvero qualcosa, i rapporti con la Gatta andrebbero inevitabilmente a raffreddarsi. Shaila non è sembrata preoccupata, così il suo interlocutore le ha chiesto se la cosa non le provocasse un po0 di gelosia.

Shaila, però, ha cercato di mostrarsi quanto più tranquilla e neutrale possibile. La concorrente, infatti, ha spiegato di non voler essere coinvolta in queste storie. Al momento vuole godersi l’esperienza in maniera serena e tranquilla, senza coinvolgimenti sentimentali. In ogni caso, non si può fare a meno di domandarsi se, effettivamente, il comportamento di Lorenzo sia frutto di una strategia per provocare gelosia nella coinquilina, oppure se il suo interesse per Helena sia reale.