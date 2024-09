Nella prima puntata di Uomini e Donne, dopo aver parlato di alcuni gossip inerenti Gemma Galgani,, c’è stato un confronto molto acceso tra Mario Cusitore e Cristina Tenuta. Il ragazzo è tornato nel programma su invito della redazione per sviscerare alcune questioni. Cristina ha raccontato agli autori di aver sentito Mario nel corso dei mesi di pausa del programma. Tra di loro non è successo nulla, ma ci sono state una serie di incomprensioni che li hanno portato a discutere in maniera decisamente animata.

Il confronto-scontro tra Mario e Cristina a Uomini e Donne

Cristina Tenuta ha raccontato a Uomini e Donne di aver avuto dei contatti con Mario Cusitore nel corso dell’estate. Stando alla sua versione dei fatti, i due sono stati messi in contatto traite Ernesto Russo, che ha provato a fare da Cupido. I due, così, hanno iniziato a sentirsi e Mario ha addirittura chiesto a Cristina di incontrarsi. Per l’occasione aveva anche prenotato in due ristoranti ma, all’ultimo momento, è venuto meno dicendo di sentirsi in difetto nei riguardi di Ida Platano, dato che in estate ha provato a riconquistarla più volte.

Cristina è rimasta malissimo, così ha deciso di togliere il segui da Instagram. Questo ha scatenato una discussione tra i due, spingendoli a non sentirsi per un po’ di tempo. Dopo un po’, Mario ha ricontattato Cristina e i due hanno ripreso a sentirsi fino a qualche giorno prima della prima registrazione di UeD.

La lite tra Mario e Armando e la richiesta di Gianni Sperti

Dopo il racconto è entrato in studio Mario, il quale si è scagliato contro la dama accusandola di aver voluto questo confronto a tutti i costi in studio quando, in realtà, tra di loro non c’è mai stato nulla. A suo avviso, la donna avrebbe potuto non raccontare nulla alla redazione, in quanto tra di loro c’è stato solo un rapporto telefonico e amichevole. Mario, inoltre, ha anche chiarito che, nel momento in cui è stato invitato dalla redazione a tornare nel programma, si aspettava un confronto con un’altra persona, ovvero, Ida Platano. Maria De Filippi è intervenuta per chiarire che la donna ci sarebbe dovuta essere, ma così non è stato a causa di alcuni problemi di salute.

Ad un certo punto del dibattito, poi, è intervenuto Armando Incarnato, il quale ha attaccato entrambi i protagonisti del confronto. A suo avviso, tutti e due hanno usato delle persone per arrivare ai loro scopi, Mario, ad esempio, ha usato Ida. Tra i due, così, è scoppiata una discussione abbastanza accesa al termine della quale ha preso la parola Gianni Sperti. Quest’ultimo ha chiesto a Mario se, alla fine, voglia rimanere in studio al Trono Over. Anche Maria ha invitato il cavaliere a rimanere, ma lui è apparso titubante e propenso ad andare via.

