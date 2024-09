Oggi finalmente è andata in onda la prima puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha cominciato, come di consueto, chiedendo a Tina Cipollari come avesse trascorso queste lunghe vacanze estive. Subito dopo, poi, l’attenzione si è spostata su Gemma Galgani. L’opinionista le ha subito chiesto di dare delle spiegazioni in merito ad un flirt estivo che è trapelato in questi mesi. La donna, dunque, ha svelato una volta per tutte come stiano le cose.

Gemma Galgani parla dei gossip sul flirt estivo fuori da Uomini e Donne

Nel corso di questi mesi estivi sono spuntate sul web alcune indiscrezioni in merito a Gemma Galgani. La donna è stata avvistata al mare insieme ad un ragazzo molto giovane. Questo aveva addirittura fatto pensare che la donna potesse non tornare più all’interno della trasmissione. Fino a questo momento, però, non erano state fornite spiegazioni a riguardo. Ci ha pensato direttamente Gemma nella prima puntata di UeD a chiarire la situazione.

La dama torinese ha puntualizzato di aver conosciuto quest’uomo in vacanza in quanto erano vicini di ombrellone. Tra di loro è subito nata una certa intesa che, tuttavia, è rimasta solamente alla sfera amichevole. Gemma, dunque, ha chiarito che tra di loro non ci sia mai stato nulla di sentimentale, ma solo una bella amicizia. Il ragazzo in questione, inoltre, è molto più giovane di lei in quanto ha 40 anni. Tina Cipollari, però, non ha potuto fare a meno di punzecchiare la donna dicendole che sulla rivista Nuovo fossero state pubblicate delle foto un po’ ambigue, ma Gemma ha smentito.

Due nuovi cavalieri per Gemma: la sua reazione

Successivamente, poi, la donna si è accomodata al centro dello studio per conoscere due cavaliere venuti per lei a corteggiarla. Il primo si chiama Valerio, che ha 61 anni e viene da Napoli. L’uomo si è detto particolarmente preso da Gemma, sotto ogni punto di vista. Il secondo, invece, si chiama Giuseppe, che ha 66 anni ed è meno avvenente rispetto al collega. Dopo averli ascoltati con attenzione, infatti, la Galgani ha deciso di continuare la conoscenza solo con Valerio.

Durante il dibattito, ovviamente, non sono mancati gli interventi di Tina che non ha fatto altro che provocare i due nuovi arrivati invitandoli a dire quale parte del corpo di Gemma li avesse colpiti e non solo, i due hanno subito anche il classico interrogatorio in merito al loro lavoro e a quanti soldi guadagnano. Alla fine, Gemma ha deciso di ballare con Valerio, il quale ha detto di essere rimasto piacevolmente colpito.