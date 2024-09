Mariavittoria Minghetti è una nuova concorrente del Grande Fratello ed ha varcato la soglia della porta rossa durante la puntata di ieri. La nuova arrivata pare abbia fatto breccia nel cuore di uno dei concorrenti del reality show, ovvero, Tommaso Franchi. Quest’ultimo sembra sia rimasto quasi folgorato dall’esperta di medicina estetica. A notare questa forte attrazione sono stati alcuni coinquilini che, in queste ore, si sono lasciati andare a delle confessioni.

L’intesa tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: cosa hanno notato alcuni concorrenti del GF

Oltre a quello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nella casa del Grande Fratello sta per nascere un altro flirt? Alcuni concorrenti ne sono convinti. I protagonisti di questo gossip sono la nuova arrivata Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Specie quest’ultimo sembra essere rimasto particolarmente colpito dalla donna, al punto da non riuscire a staccarle gli occhi da dosso.

A confermare questo sospetto sono stati alcuni concorrenti, come ad esempio Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Ilaria Clemente. I tre si sono riuniti in giardino per parlare di alcune dinamiche e, tra i vari argomenti emersi, è trapelato anche l’interesse che Tommaso sembra nutrire per Mariavittoria. Il primo a parlare della cosa è stato Lorenzo, il quale ha posto l’accento sul modo in cui i due coinquilini si guardano e sorridono reciprocamente, poi si sono accordate anche le altre due donne. Ilaria è stata decisamente precipitosa, al punto da ammettere di essere convinta che Tommaso sia innamorato della Minghetti.

C’è il problema dell’età? Cosa è emerso

I tre concorrenti, però, non hanno potuto fare a meno di porre un riflettore sulla differenza di età che separa i due. Di questo sembrerebbe essere un po’ preoccupata anche Mariavittoria, la quale sembra veda Tommaso troppo piccolo per lei. Jessica, però, è intervenuta sulla faccenda chiarendo che, in realtà, l’età sia una cosa relativa quando di mezzo ci sono delle emozioni forti.

Inoltre, la Morlacchi ha anche aggiunto che, in realtà, Franchi sia anche molto più maturo della sua età, pertanto, non dovrebbero esserci grossi problemi per loro. In ogni caso, tra i due c’è una differenza di età di 7 anni, che non è pochissima, ma non è neppure eccessiva. Per tale motivo, non resta che attendere per vedere come evolverà la situazione.