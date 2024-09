Si preannunciava come una delle prime serate più importanti ed in effetti la seconda puntata del Grande Fratello 18 non ha deluso le aspettative. Le dinamiche sono già entrate pienamente nel vivo, permettendo ai telespettatori di farsi una prima idea sui gieffini che hanno varcato la porta rossa lunedì 16 settembre. Entusiasti della loro esperienza, si sono avvicinati l’uno all’altro tra confessioni e sketch esilaranti, come dimostra la grande attenzione riservata a Jessica Morlacchi.

Ma non è mancato lo spazio per diversi focus sulla vita di alcuni dei gieffini, che hanno iniziato ad approfondire gli aspetti più intimi e delicati della loro vita. Tra questi, Ilaria Galassi, che ha condotto il pubblico attraverso il drammatico racconto dell’aneurisma e Shaila Gatta, che ha rivissuto l’infanzia in periferia confrontandosi con Lorenzo. Se le emozioni non sono mancate, ci sono stati anche i nuovi ingressi Vip e Nip a portare un po’ di brio in casa. La seconda puntata inoltre, ha visto i concorrenti alle prese con le prime vere nomination.

GF 18, i nuovi ingressi della seconda puntata

Un cast piuttosto ricco e variegato aveva dato il via alla diciottesima edizione del Grande Fratello. Come preannunciato dal conduttore Alfonso Signorini, tuttavia, doveva ancora essere completato con l’arrivo di alcuni concorrenti nella seconda puntata. I loro nomi erano già più o meno noti, ma nel corso della serata sono stati ufficialmente presentati prima di fare l’ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Ad aprire le danze Iago Garcia, conosciuto per il ruolo di Olmo ne Il Segreto e per aver vinto un’edizione di Ballando con le Stelle. Inevitabile che con il suo fascino ammaliasse le donne della casa, pronte a scoprire qualcosa di più su di lui. É arrivato quindi il turno dell’incontenibile Helena Prestes, modella e volto molto noto dei reality show, ma anche di Mariavittoria, 31enne romana specializzata in medicina estetica. Altrettanto Nip è anche Michael Castorino, milanese di 35 anni, animatore di eventi per bambini con una grande passione per la recitazione.

Si è aggiunta in corsa inoltre, anche Amanda Lecciso, subentrata in sostituzione di Lino Giuliano, squalificato prima del suo ingresso. La sorella della nota ex showgirl e compagna di Al Bano Carrisi si mette in gioco per la prima volta, con la volontà di prendersi una pausa dalla vita da mamma single per lanciarsi in una nuova avventura. Ad accompagnarla è arrivata proprio Loredana, che ha regalato un divertente siparietto mettendosi al lavoro nella preparazione delle orecchiette fatte a mano.

GF 18, le nomination della seconda serata

Tra divertimento ed emozioni, la seconda puntata del GF 18 ha visto i concorrenti affrontare le prime vere nomination, che condurranno i più votati della prossima settimana ad ottenere l’immunità. La mancanza di un dialogo durante i primi giorni di permanenza in casa, è stata una delle motivazioni principali scelte dai vari gieffini, come nel caso di Javier che ha nominato Lorenzo, o di Enzo Paolo che ha optato per Ilaria.

Sono stati diversi i nomi finiti dritti al televoto, che vedrà scontrarsi fino a lunedì Luca, Giglio, Tommaso, Yulia, Lorenzo, le Non è la Rai, Jessica e Ila. Non resta che attendere la prossima settimana, recuperando nel frattempo la replica del Grande Fratello, per scoprire quali nuove interessanti evoluzioni segneranno il destino dei concorrenti.