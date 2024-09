Jessica Morlacchi è, sicuramente, tra le concorrenti più apprezzate di questa edizione del Grande Fratello, almeno per il momento. La donna è estremamente divertente e ironica, sta di fatto che contribuisce a portare in casa un clima di leggerezza e spensieratezza molto apprezzati dal pubblico da casa. Ad ogni modo, Jessica è anche una donna molto intelligente, che spesso dice delle cose che riscuotono un grande consenso da parte dei telespettatori. Proprio in queste ore, infatti, la concorrente ha tirato in ballo Temptation Island dicendo delle cose che hanno subito entusiasmato il web.

Le confessioni di Jessica Morlacchi su Lino Giuliano e Temptation Island

Nella puntata di ieri del Grande Fratello sono entrati nuovi concorrenti, tra cui Amanda Lecciso, sostituta di Lino Giuliano, ma anche altri, come Mariavittoria Minghetti. Dopo la puntata, la nuova arrivata si è lasciata andare ad una chiacchierata con Jessica e le due hanno tirato in ballo la squalifica di Lino. Mariavittoria ha chiesto a Jessica di commentare quanto accaduto e la Morlacchi non ha esitato a dire la sua. La cantante ha ammesso che Alfonso Signorini abbia chiarito sin da subito come stessero le cose, in modo da non lasciare nulla in sospeso.

Successivamente, poi, la donna, rimanendo sempre in tema di Temptation Island, ha ammesso che le avrebbe fatto molto piacere vedere all’interno della casa altri due volti del reality show incentrato sulle tentazioni, ovvero, Raul Dumitras e Martina De Ioannon. Nel momento in cui ha fatto questa confessione, però, la nuova arrivata ha subito fatto notare alla coinquilina che Martina sia attualmente impegnata come tronista di Uomini e Donne quindi, pur volendo, non potrebbe partecipare al reality.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

L’appello di Jessica al Grande Fratello

Dietro queste parole non c’è stata alcuna violazione di regolamento, in quanto i concorrenti del GF erano già a conoscenza di quanto accaduto a Uomini e Donne dato che la presentazione di Martina sia avvenuta quando i protagonisti erano ancora fuori dalla casa. In ogni caso, tornando sulla faccenda, Jessica ha lanciato una sorta di appello al GF in quanto ha lasciato intendere che lo staff avrebbe potuto inserire nel cast almeno Raul Dumitras, che avrebbe potuto tranquillamente sostituire Lino, invece che ripiegare su Amanda Lecciso.

Il pubblico da casa è rimasto entusiasta per le parole di Jessica, dato che il suo pensiero è condiviso da una grande fetta di telespettatori. Ad ogni modo, c’è da dire che i giochi non sono affatto conclusi. Il reality show è solamente agli inizi, pertanto, tutto potrebbe sempre accadere, chissà che più in là non ci sia davvero qualche colpo di scena proveniente da Temptation Island.