Lino Giuliano aveva puntato tutto sul Grande Fratello, sia emotivamente, sia professionalmente, come lui stesso ha dichiarato in un recente sfogo. Ricevere la batosta della squalifica, dunque, è stato un duro colpo per lui, che ha ammesso non stare affatto bene. Adesso, dunque, in tanti si stanno chiedendo che cosa andrà a fare il ragazzo ora che le chance in tv sembrano essersi sgretolate. Ebbene, a quanto pare, il leone è ferito ma non è morto.

Il nuovo progetto professionale di Lino Giuliano dopo il GF

Cosa farà Lino Giuliano adesso che la chance del GF è sfumata? Il ragazzo ha risposto a delle domande su Instagram in cui ha fatto delle confessioni molto importanti. Parlando del suo lavoro, Lino ha ammesso che, per fortuna, ha sempre lavorato nella sua vita, pertanto, quello che è accaduto non è andato ad intaccare questo aspetto, anzi. In questo periodo Giuliano si sta dedicando ad un nuovo e importante progetto professionale che dovrebbe assorbirlo completamente.

Nel botta e risposta con i fan, il giovane ha detto di essere alle prese con l’apertura di un negozio tutto suo. Lui ha sempre svolto la professione di barbiere, ma sempre alle dipendenze di qualcun altro. Adesso, invece, sente il desiderio di dare il via ad un qualcosa di suo. Lino, infatti, ha commentato dicendo di sentirsi fortunato in quanto è riuscito a costruire cose importanti dal punto di vista professionale.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Lino ce l’ha col GF e con Enzo Bambolina? La risposta e altre confessioni sul futuro

Nel parlare con i fan, poi, Lino ha anche spiegato di non essere adirato con il Grande Fratello per la decisione presa. Il ragazzo ha detto che non si sognerebbe mai di andare contro coloro i quali hanno provato a dargli un trampolino di lancio. Al contempo, ha detto anche di non odiare Enzo Bambolina, reputato da molti come la causa di tutto quello che gli è accaduto.

Parlando sempre del suo futuro, poi, Lino Giuliano ha ammesso di avere un sogno nel cassetto, ovvero, quello di recitare nella serie tv Mare Fuori. Chiusa la porta del Grande Fratello, dunque, si apriranno davvero quelle di qualche altro programma o serie tv?