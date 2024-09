Lino Giuliano è stato uno dei protagonisti più chiacchierati dell’edizione estiva di Temptation Island 2024. All’interno del programma sui sentimenti ha fatto discutere per le sue scelte amorose, che lo hanno portato ad allontanarsi dall’ex fidanzata Alessia.

Ancor di più si è parlato di lui durante il periodo che ha preceduto l’inizio del Grande Fratello 18. Giuliano avrebbe dovuto prendere parte al reality show in veste di concorrente, ma qualcosa lo ha condotto ad un destino inaspettato. In questa biografia ripercorriamo la vita di questo personaggio televisivo e le sue esperienze nel piccolo schermo, scoprendo qualcosa in più su di lui.

Biografia di Lino Giuliano

Classe 1995, Lino Giuliano è nato a Napoli, dove è cresciuto insieme alla sua famiglia. Proprio uno dei componenti del suo nucleo è un personaggio già molto noto. Lino è infatti il fratello di Giuliano, un cantante neomelodico che ha raggiunto una certa popolarità in Campania. Anche lui ha sentito ben presto il richiamo della musica, oltre che del mondo dello spettacolo.

Ha avuto infatti un’esperienza al fianco del fratello, con il quale ha preso parte nel 2021 ad un duetto in una canzone intitolata “Guagliò”. Ma tra i suoi sogni nel cassetto c’è anche quello di recitare, com’è facile comprendere dai tanti video social in cui si diletta ad interpretare scene ispirate a grandi successi come Gomorra. La sua professione però, nel frattempo continua ad essere quella di barbiere, mentre muove i primi passi in televisione.

Lino Giuliano a Temptation Island

Di particolare rilievo è stata la partecipazione di Lino Giuliano all’edizione estiva di Temptation Island 2024. Nel programma è entrato in coppia con la fidanzata Alessia Pascarella, anche lei napoletana di professione parrucchiera. É stato evidente fin da subito che i due convivessero con dei problemi già esistenti nel loro rapporto. In particolar modo, la ragazza lamentava di sentirsi insicura a causa del sospetto che lui la tradisse.

Dalle prime battute del reality show in effetti, Lino si è mostrato molto aperto nei confronti delle single, avvicinandosi particolarmente nel corso dei giorni a Maika. Diversi falò di confronto richiesti da Alessia non lo hanno convinto a presentarsi, perlomeno fino a quando il faccia a faccia non è diventato inevitabile. I due sono usciti separati da Temptation Island, dopo il quale Lino ha intrattenuto una breve frequentazione con la tentatrice. Il tutto però, si è concluso dopo poche settimane.

Lino Giuliano al Grande Fratello

In virtù della grande attenzione mediatica che Lino Giuliano è riuscito a scatenare durante il suo percorso a Temptation Island, è stato prontamente ingaggiato tra i concorrenti del Grande Fratello 18, in partenza il 16 settembre 2024. Una partecipazione ormai data per certa e ufficializzata tramite social e televisione. La sua avventura però, è finita ancora prima di iniziare.

Uno scambio di commenti social con il noto tiktoker Enzo Bambolina, ha fatto emergere delle espressioni di cattivo gusto utilizzate da Giuliano. Si è trattato, in particolar modo, di frasi omofobe digitate dall’ex fidanzato di Alessia, che hanno attivato immediatamente l’attenzione del web. Inevitabile è stata la scelta di Alfonso Signorini, che a nome della produzione ha annunciato durante la prima puntata del GF la squalifica di Lino Giuliano. A nulla sono valse le scuse pubbliche del barbiere.

Lino Giuliano su Instagram

Il profilo Instagram ufficiale di Lino Giuliano è @lino_giuliano_e attualmente conta 339.000 follower, ma è accessibile solo tramite richiesta. Il napoletano ha anche un account su TikTok dal nome @lino_giuliano, dove è seguito da più di 158.000 follower, attraverso il quale condivide video personali e piccoli sketch.