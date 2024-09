Ieri è cominciata la nuova edizione del Grande Fratello e si è già partiti con il botto. Alfonso Signorini ha comunicato ufficialmente la decisione di squalificare Lino Giuliano dalla casa del GF per le frasi omofobe. Il conduttore ha liquidato l’argomento in pochi minuti, senza dare luogo a nessuna ramanzina e adoperando un tono tranquillo e pacato. Ad ogni modo, dopo l’annuncio, Lino Giuliano è intervenuto sui social per dire la sua, rompendo finalmente il silenzio sulla faccenda.

L’annuncio della squalifica di Lino Giuliano dal GF e la reazione del ragazzo

Dopo il tanto clamore che c’è stato in questi giorni in merito a Lino Giuliano e alle frasi omofobe pronunciate, ieri Alfonso Signorini ha liquidato la faccenda in pochi minuti dichiarando che le sue parole non fossero in linea con il pensiero del GF, pertanto, il giovane non avrebbe potuto prendere parte al programma. Nel frattempo, pare che Lino abbia appreso questa scelta direttamente dall’albergo, in quanto sembra che lo staff del programma abbia deciso di tenerlo “recluso” fino all’ultimo momento, illudendolo che sarebbe potuto entrare in casa.

Una volta trapelata la notizia, poi, Lino ha deciso di rompere il silenzio sul web. Lino Giuliano ha pubblicato un post su Instagram in cui ha svelato come abbia preso questa decisione. Innanzitutto, il giovane si è detto estremamente dispiaciuto per quanto accaduto. Il ragazzo, però, non ha potuto fare a meno di lanciare anche una stoccata nei riguardi di chi ha preso questa decisione così drastica. Nello specifico, infatti, ha detto che, dopo le sue numerose scuse, si aspettava una maggiore tolleranza e comprensione da parte degli autori del programma, cosa che non si è verificata.

Il web non perdona, e Lino viene insultato

Nel corso del suo sfogo durante la puntata di ieri del GF, Lino ha ammesso che a tutti può captare di dire o fare cose sbagliate, per poi pentirsi. Considerando la sua giovane età, dunque, si sarebbe potuto chiudere un occhio. Ad ogni modo, il protagonista di questa incresciosa vicenda ha ammesso di essere deluso in quanto puntava tanto su questa esperienza, sta di fatto che ha rinunciato a tutte le altre proposte lavorative per cimentarsi in questa avventura. Adesso, dunque, è in una situazione particolarmente difficile.

Il suo intervento ha generato molto clamore. In tanti sono intervenuti per dire la loro a riguardo. Diversi spettatori del reality show si sono scagliati contro di lui accusandolo di aver commesso un errore molto grave, pertanto, la decisione è più che giusta. Altri, invece, lo hanno preso in giro ironizzando sulla rapidità della sua avventura nel reality show. Al momento Lino non ha risposto e non ha rilasciato altre dichiarazioni, ma sicuramente non è finita qui.