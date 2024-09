L’edizione di quest’anno del Grande Fratello non sembra stia cominciando esattamente sotto la migliore stella. In queste ore, infatti, è stata annunciata la squalifica di Lino Giuliano, ma non solo. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social, pare che anche un altro concorrente del programma abbia infranto il regolamento ancor prima di prendere parte al programma. Ecco cosa è emerso.

Altro concorrente viola il regolamento del GF: ecco cosa è successo

La prima puntata del Grande Fratello si prospetta decisamente scoppiettante. Non era mai accaduto prima d’ora che ancor prima che il reality show aprisse i battenti un concorrente fosse già squalificato, ma questa non è l’unica cosa incresciosa che riguarda il programma. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social dall’account Instagram di Amedeo Venza, infatti, pare proprio che anche un altro concorrente abbia infranto le regole.

I concorrenti, prima di entrare in casa, devono trascorrere un periodo di isolamento all’interno di un hotel. In tale occasioni sono obbligati all’osservanza di alcune regole. Tra di queste c’è quella di non mettersi in contatto con persone esterne al programma. Ebbene, pare che un concorrente abbia trasgredito a questa regola. La persona in questione si sarebbe fatta prestare il cellulare da un cliente dell’hotel di una stanza accanto per poter effettuare una chiamata. Nello specifico, pare che il protagonista di questo gossip abbia chiamato la sua ex.

Altro concorrente beccato nella stanza di una collega: guai in vista per il programma?

Questa infrazione, dunque, potrebbe portare ad altre conseguenze inattese che potrebbero verificarsi nel corso della prima puntata del Grande Fratello. Come se non bastasse, poi, sembra che un altro futuro inquilino della casa più spiata d’Italia sia andato in camera di una collega, altra cosa vietata dal regolamento del programma.

Per il momento, non sono state rivelate le identità di queste persone, ma stando al genere adoperato nella segnalazione, pare si tratti di uomini. Insomma, sembra proprio che questa edizione non stia cominciando esattamente nel migliore dei modi a causa di tutte queste complicazioni. Dunque, ci saranno ripercussioni anche per questi episodi? Tra poco lo scopriremo.