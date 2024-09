L’attesa è ormai finita. Stasera si riaccenderanno i motori del Grande Fratello guidato da Alfonso Signorini. La prima puntata del reality show, del giorno 16 settembre, sarà caratterizzata da un grande colpo di scena, ovvero, l’annuncio di una squalifica. Ovviamente, poi, saranno presentati i primi concorrenti e non mancheranno altre novità. Ecco cosa succederà.

Spoiler prima puntata GF: Lino Giuliano squalificato

Il Grande Fratello sta per cominciare e in queste ore è trapelata una brutta notizia. Lino Giuliano, concorrente a rischio di questa edizione del programma a causa di una frase omofoba, è stato squalificato dal programma ancor prima che esso cominciasse. Gli autori, dopo aver riflettuto a lungo sulla faccenda, hanno preso la drastica decisione di estromettere il ragazzo dalla trasmissione.

La notizia è stata rivelata in anteprima da Davide Maggio e, subito dopo la sua diffusione, sul web hanno cominciato a circolare anche altre indiscrezioni. Nello specifico, l’influencer Alessandro Rosica ha rivelato che Lino sarebbe furioso dopo aver appreso questa decisione. La sua rabbia è fomentata soprattutto dal fatto che non sembra ci saranno ripercussioni di alcun genere su Enzo Bambolina, l’esponente di TikTok che ha insinuato di aver avuto rapporti intimi con Lino, scatenando la sua reazione che gli è costata la squalifica dal programma.

Nuovi ingressi al GF e sostituto di Lino

La puntata di questa sera del Grande Fratello, dunque, comincerà con la trattazione di questa tematica e, sicuramente, Alfonso Signorini darà tutte le spiegazioni del caso in merito a quanto accaduto, non risparmiando certamente qualche morale. Non si sa se verrà data a Giuliano la possibilità di dire la sua e di scusarsi pubblicamente anche in tv, dopo averlo fatto già sui social. A seguire, poi, saranno presentato i concorrenti di questa edizione. Al cast si è aggiunta all’ultimo Amanda Lecciso, sorella di Loredana, che varcherà la soglia della porta rossa nella prima messa in onda.

Essi, però, non entreranno tutti nella puntata di stasera, ma ce ne saranno altri che varcheranno la soglia della porta rossa giovedì prossimo o nei giorni a seguire. Tra di essi ci sarà anche il sostituto di Lino Giuliano. Stando a quanto rivelato dall’influencer Deianira Marzano, pare proprio che al posto di Lino entrerà un altro esponente proveniente dal mondo dei reality show. Per adesso, però, non è stata svelata la sua identità, ma sembra che la persona in questione non entrerà stasera, ma prossimamente. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa succederà.