Francesca Sorrentino è una nuova tronista di Uomini e Donne e il suo ex Manuel Maura ha già lanciato qualche stoccata in questi giorni sulla notizia. In queste ore, però, il giovane ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha fatto anche altre confessioni. Ecco cosa ha rivelato.

Manuel Maura pronto a salite sul trono di Uomini e Donne? Cosa ha rivelato

Dopo l’annuncio della notizia di Francesca Sorrentino sul trono di Uomini e Donne sono tante le notizie che si sono diffuse sul web. La maggior parte dei telespettatori è curiosa di scoprire che cosa succederà con il suo ex Manuel Maura e se ci saranno delle ripercussioni sul trono. In questi giorni si è addirittura vociferato di un possibile approdo del ragazzo in qualità di corteggiatore di Francesca.

Le cose, però, potrebbero anche prendere una piega decisamente differente. Nel rispondere alle domande dei fan, Manuel ha rivelato anche se accetterebbe di salire sul trono di UeD. Ebbene, a tal riguardo, il giovane non si è nascosto dietro un dito ed ha ammesso che, al giorno d’oggi, quasi la totalità dei ragazzi accetterebbe una proposta del genere, quindi, lui non fa certamente eccezione.

La stoccata a Francesca Sorrentino e momento complicato

Questa confessione dà, quindi, modo di fantasticare su un’entrata in corso d’opera del ragazzo a Uomini e Donne, ma al momento queste restano solamente supposizioni. Tra le altre domande ricevute, poi, ce n’è stata anche una inerente quello che pensa del fatto che Francesca sia sul trono. Ebbene, Manuel ha ammesso di aver ricevuto tantissime domande su questo argomento, tuttavia, anche se sa che deluderà i fan, al momento non ha intenzione di rispondere e di affrontare l’argomento.

A quanto pare, dunque, Maura ha ancora qualcosa in sospeso con la ex fidanzata, considerando anche il fatto che il loro rapporto si sia concluso in maniera decisamente brusca e poco pacifica. Questo, di conseguenza, spinge sempre di più a credere che le cose tra di loro non siano finite qua. Attualmente, Manuel ha rivelato di trovarsi in un momento molto particolare della sua vita, e anche piuttosto stressante. Proprio per tale ragione, ha deciso di prendersi un po’ di tempo per sé, per stare bene con se stesso, senza nessuna ragazza. In più occasioni, infatti, ha ribadito di essere single. Non resta che attendere per vedere se ci saranno degli sviluppi.