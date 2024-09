Si prevedono grandi colpi di scerna a Uomini e Donne. Come tutti i fan del programma avranno avuto modo di apprendere, tra i nuovi tronisti del talk show c’è anche Francesca Sorrentino. La giovane ha di recente interrotto la sua storia con Manuel Maura, ed ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura. A quanto pare, però, le cose tra di loro non sarebbero totalmente concluse. Sul web, infatti, sono trapelate delle indiscrezioni alquanto clamorose.

Retroscena inedito su Manuel Maura: arriverà a Uomini e Donne per Francesca Sorrentino?

Francesca Sorrentino e tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne. La sua presenza in studio potrebbe dare il via a delle nuove dinamiche particolarmente degne di nota. Secondo quanto riportato dall’influencer Alessandro Rosica, infatti, pare che presto Manuel Maura scenderà le scale per corteggiare Francesca. Si tratterebbe di una strategia studiata a tavolino dalle agenzie di cui fanno parte i ragazzi.

Rosica ha svelato, infatti, che l’agenzia di Francesca sarebbe la stessa di Mirko Brunetti e anche di Perla Vatiero. A tal riguardo, dunque, sarebbero state studiate delle mosse dall’interno per dare luogo a dei teatrini, proprio come accaduto a Mirko e Perla lo scorso anno, e anche negli ultimi tempi. Al momento, però, si tratta solamente di un’indiscrezione che non è stata confermata da prove certe.

Francesca e Manuel si sentivano fino a poco fa?

Come se non bastasse, poi, in questa segnalazione sono trapelati anche altri dettagli. Sembrerebbe, infatti, che Francesca e Manuel si siano sentiti fino a tre settimane fa. La loro rottura, dunque, sarebbe davvero troppo recente, considerando anche tutto il tempo in cui sono stati insieme. Questo, dunque, potrebbe rendere la presenza di Francesca all’interno di Uomini e Donne alquanto inappropriata e poco credibile, proprio come ritenuto da un noto ex tronista del format. Per il momento, Manuel non ha minimamente rotto il silenzio sulla faccenda, lasciando che gli utenti del web fantastichino sulla questione.