Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, durante la prima registrazione della trasmissione sono stati presentati i nuovi tronisti, e tra di loro c’è anche Francesca Sorrentino. La ragazza è stata confermata, dato che il suo nome era circolato in rete in questo periodo e tanti erano i telespettatori che non vedevano l’ora di vederla cimentarsi in questa nuova esperienza. In ogni caso, in tanto erano anche curiosi di sapere quale sarebbe stata la reazione del suo ex Manuel Maura, che non è tardata ad arrivare.

La reazione di Manuela Maura a Francesca Sorrentino nuova tronista di UeD

Francesca Sorrentino è la nuova tronista di Uomini e Donne e, nel corso della sua presentazione, ha dichiarato di aver deciso di prendere parte al programma in quanto adesso è definitivamente uscita dalla relazione travagliata avuta con l’ex Manuel Maura ed è pronta a rimettersi in gioco. Il suo desiderio e la sua volontà, inoltre, sono quelle di iniziare a pensare un po’ di più a se stessa e meno agli altri.

Con queste parole, la protagonista non ha esitato a lanciare una stoccata al suo ex, lasciando intendere di aver sempre messo lui al primo posto invece che se stessa. Ad ogni modo, la reazione di Manuela Maura a questa decisione di salire sul trono di UeD non è tardata ad arrivare. Mediante il suo profilo Instagram, infatti, il giovane ha pubblicato una frase piuttosto criptica. Nello specifico, ha scritto che la vita ogni giorno riservi sempre grandi sorprese.

Manuel non si aspettava che Francesca salisse sul trono: possibili colpi di scena

Come è possibile vedere, nella frase in questione non c’è stato nessun riferimento esplicito a Francesca Sorrentino, ma gli utenti del web sono convinti che le sue parole fossero riferite proprio a quanto accaduto ieri durante la registrazione. I riferimenti e le tempistiche sono troppo espliciti, quindi, non sembrano esserci gradi dubbi a riguardo.

Ad ogni modo, Manuel con la sua frase ha lasciato anche intendere che, molto probabilmente, non si aspettava minimamente che la sua ex potesse prendere questa decisione, come mai? Forse tra di loro c’è ancora qualcosa di irrisolto? Non si esclude che, nel corso del trono di Francesca, possa esserci qualche colpo di scena, come ad esempio un possibile arrivo di Manuel per corteggiarla. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.