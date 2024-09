Come tutti i telespettatori sapranno, Temptation Island è un programma che viene registrato con qualche settimana di anticipo rispetto alla messa in onda. Ieri è stata trasmessa su Canale 5 la prima puntata, tuttavia, tutti i protagonisti sono già rientrati concludendo la loro esperienza. Questo, dunque, spinge alla diffusione di spoiler in merito a quanto accaduto durante le riprese. Proprio in queste ore, infatti, è emersa una segnalazione su di una coppia che, a quanto pare, sembra sia uscita insieme dal programma.

Ecco qual è la coppia avvistata insieme dopo Temptation Island?

Temptation Island è appena cominciato, e sul web stanno già trapelando svariate segnalazioni, come ad esempio quelle inerenti Alfred. Ad ogni modo, questa non è l’unica, sta di fatto che anche un’altra coppia è stata oggetto di discussione. Stando a quanto rivelato dall’influencer Deianira Marzano, infatti, sembrerebbe che una coppia sia uscita dal programma insieme. I protagonisti di questo gossip sono Fabio e Sara.

I due hanno scelto di partecipare al reality show in quanto vogliono capire se la loro relazione si astabile e possa evolvere in un passo importante, come ad esempio la convivenza. A separarli, infatti, ci sono tantissimi chilometri e, mentre Sara riesce sempre a trovare il modo di raggiungere il suo fidanzato, lui non è mai andato a casa di lei.

Regolamento infranto? Come stanno le cose

Ad ogni modo, stando a quanto emerso da una recente segnalazione, sembrerebbe che i due abbiano trovato un punto di incontro dopo Temptation Island. Un utente del web, infatti, ha dichiarato di aver visto Fabio e Sara insieme in questi giorni. A corredo della segnalazione è stata inoltrata anche un’immagine, dalla quale però si evince molto poco in quanto i protagonisti sono di spalle.

Pare, dunque, che la coppia alla fine abbia scelto di uscire insieme e non separatamente. Alcuni hanno accusato i due di aver infranto il regolamento, in quanto si sono mostrati prima della fine delle messe in onda. In realtà, però, non è così. Tutti i protagonisti sono liberi di fare quello che vogliono dopo il reality show, eccetto che fare spoiler volontari. Se, tuttavia, vengono avvistati insieme e segnalati, non possono essere ritenuti responsabili.