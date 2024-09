Ieri sera, martedì 10 settembre, è cominciata la nuova edizione di Temptation Island. La prima puntata è partita con il botto, specie per alcune coppie, come ad esempio quella formata da Alfred ed Anna. I due hanno scelto di partecipare al reality show in quanto lei non si fida di lui, specie dopo aver scoperto un tradimento. Alfred, dunque, avrebbe dovuto darle delle dimostrazioni ma, almeno per il momento, sta facendo tutt’altro. Contestualmente alla messa in onda della puntata, poi, sul web sono trapelate diverse indiscrezioni sul conto del ragazzo. Ecco cosa è emerso.

Alfred intimo con una tentatrice a Temptation Island: pesanti segnalazioni sul web

La prima puntata di Temptation Island ha messo a dura prova Anna. La ragazza si è trovata a prendere visione di alcuni filmati decisamente compromettenti inerenti il suo fidanzato Alfred. Quest’ultimo si è molto avvicinato alla tentatrice Sofia, con la quale è apparso sin da subito molto intimo e confidenziale. I due sono sembrati essere addirittura prossimi al bacio.

Nel frattempo, durante la messa in onda della puntata, Alessandro Rosica ha divulgato alcune segnalazioni sul conto del ragazzo. Oltre che criticare il suo comportamento, che dopo pochissime ore si è già ritrovato tra le braccia di un’altra donna, Rosica ha dichiarato di aver ricevuto una valanga di segnalazioni sul suo conto. Nello specifico, sembrerebbe che Alfred sia un “traditore seriale”.

Alfred “traditore seriale”, presto ci sarà un rapporto intimo?

Stando a quanto emerso dalle segnalazioni trapelate, Alfred avrebbe tradito Anna più e più volte al di fuori di Temptation Island. La giovane, dal canto suo, è così innamorata di lui al punto da quasi fingere di non vedere certe cose. Anna, infatti, ha scoperto solamente un tradimento ufficiale, che peraltro è stato confermato direttamente da lui, mentre sarebbe all’oscuro di tutti gli altri o, comunque, farebbe finta di non sapere.

Insomma, sembra proprio che Alfred abbia quella che qualcuno, un po’ di tempo fa, definì “Malattia delle donne”. Durante questi 21 giorni nel villaggio, infatti, pare che ne vedremo delle belle. In tanti sui social sono convinti che, prima o poi, il fidanzato andrà molto oltre con la tentatrice consumando un vero e proprio rapporto intimo. Sarà davvero così? E, in quel caso, come potrebbe reagire Anna? Staremo a vedere.