Solo qualche settimana fa, le ragazze che hanno preso parte alla scorsa edizione di Temptation Island hanno trascorso una vacanza tutte insieme a Riccione, mentre adesso si lanciano stoccate sui social. Nel corso di una diretta, Alessia Pascarella e Jenny Guardiano hanno detto delle cose piuttosto pesanti sul conto di alcune ex compagne d’avventura. Ecco cosa è successo.

Le stoccate di Alessia e Jenny contro Siria di Temptation Island

Alessia Pascarella e Jenny Guardiano hanno legato molto dopo Temptation Island. Le due si sentono e si vedono non appena ne hanno l’opportunità. Proprio ieri sera, infatti, le due donne hanno registrato una diretta su Instagram in cui hanno interagito con i fan ed hanno parlato di svariati argomenti. Tra di essi, si sono soffermate anche sui rapporti con alcune ex compagne d’avventura.

Nel momento in cui gli utenti del web hanno tirato fuori il nome di Siria Pingo, la reazione delle due è stata alquanto inequivocabile. Una persona ha chiesto se avessero ancora contatti con lei. Alessia si è limitata a fare una smorfia di disappunto, mentre Jenny ha risposto con un gelido “si” senza dare ulteriori spiegazioni. Successivamente, però, la Guardiano ha fatto un discorso che è sembrato una stoccata contro Siria. La giovane ha detto che il tempo fa in modo che tutte le persone si rivelino per quello che sono. Alessia è apparsa molto compiaciuta, sta di fatto che ha annuito alle parole della sua interlocutrice.

L’attacco a Martina e Alessia chiarisce la questione su Karina Cascella e Lino Giuliano

In seguito, poi, è saltato fuori l’argomento Martina De Ioannon, con cui Alessia sembrava aver legato parecchio. A tal riguardo, Jenny ha posto l’accento sul fatto che tra di loro non ci può essere un rapporto costante a causa di differenze sociali. Martina, infatti, può permettersi viaggi e una vita più agiata e lussuosa a differenza loro. Forse proprio questo aspetto ha contribuito ad incrinare i rapporti e a far nascere dei malumori tra di loro.

Infine, poi, Alessia ha chiarito, per l’ennesima volta, la sua posizione in merito allo scontro tra Lino Giuliano e Karina Cascella. A tal riguardo, ha detto di aver voluto difendere il suo ex in quanto gli ha voluto bene per tanti anni ed ha reputato le uscite dell’influencer decisamente fuori luogo e non vere. Questo, però, non implica un loro ritorno di fiamma.