Come già preannunciato un po’ di tempo fa, le 7 fidanzate di Temptation Island hanno deciso di trascorrere una vacanza insieme a Riccione. All’appello non ne manca nessuna. Il loro viaggio è cominciato lunedì 19 agosto, anche se alcune si sono aggiunte strada facendo, come ad esempio Alessia Pascarella, che ha raggiunto le sue amiche solo il giorno dopo a causa di motivi di lavoro. Ad ogni modo, mediante i loro social, le ragazze stanno condividendo con i fan quello che stanno facendo. Stando a quanto emerso, pare proprio che le protagoniste si stanno divertendo come delle matte.

Ecco cosa stanno facendo in vacanza le 7 fidanzate di Temptation Island

A Temptation Island sono nati dei legami piuttosto forti, specie tra le 7 fidanzate. Le ragazze, infatti, oltre che vedersi sporadicamente da quando è finito il programma, hanno deciso di organizzare anche una vacanza tutte insieme. Mediante i loro profili Instagram, le donne stanno condividendo tantissimi video e foto volti ad immortalare quello che stanno facendo.

Stando a quanto emerso dai vari contenuti pubblicati, le ragazze si stanno godendo il sole, il mare e tantissimo divertimento. Al mattino, infatti, sono solite andare in spiaggia, dove spesso capita loro di incontrare dei fan che le chiedono di scattare delle foto insieme. Tutte sembrano essere cordiali e disponibili nei loro confronti. Verso sera, poi, le ragazze si concedono serate folli.

Le serate folli: chi è più scatenata e chi, invece, sembra inibita

Alessia, Jenny, Martina, Siria, Vittoria, Gaia e Ludovica si stanno divertendo in giro per locali, dove si lasciano andare a serate trascorse tra balli, canti e momenti di grande divertimento. Tra i video divertenti pubblicati in queste ore, poi, ce n’è uno condiviso dalla Pascarella, in cui quest’ultima asserisce di aver trasmesso la sua napoletanità a Jenny Guardiano. Quest’ultima, infatti, si diverte a cantare alcune canzoni di cantanti neomelodici.

L’unica a mostrarsi un po’ più pacata, almeno dai contenuti pubblicati sui social, è Siria Pingo. Quest’ultima sembra un po’ inibita forse perché non vuole far ingelosire troppo il suo fidanzato Matteo? Lo stesso non può dirsi per Jenny che, invece, sembra davvero scatenata. Tutte le altre, invece, sono single, o hanno avviato delle frequentazioni con alcuni tentatori, quindi, si sentono molto più libere, e si vede.