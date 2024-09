In queste ore c’è stato uno scontro social molto forte tra Lino Giuliano e Karina Cascella. Quest’ultima non ha mai negato di non nutrire molta simpatia nei riguardi dell’ex volto di Temptation Island, sta di fatto che ha ammesso che, se fosse lei l’opinionista del Grande Fratello, lo farebbe nero. Da poco, però, tra i due c’è stato un battibecco social ,molto importante, durante il quale sono venute fuori delle cose piuttosto gravi. Sulla faccenda ha deciso di intervenire anche Alessia Pascarella che, in modo inaspettato, ha deciso di schierarsi dalla parte del suo ex fidanzato difendendolo.

Lo scontro social tra Karina Cascella e Lino Giuliano

Karina Cascella ha attaccato Lino Giuliano reputando la scelta del GF alquanto discutibile. Dare ad un “soggetto del genere” la possibilità di apparire nuovamente in televisione, dopo tutto quello che ha fatto e dopo alcuni messaggi impropri che manderebbe sui social, è una cosa alquanto criticabile. Karina ha usato delle parole molto forti, sta di fatto che ha accusato Lino di aver “maltrattato” la sua ex Alessia e di veicolare mediante i social messaggi poco educativi che potrebbero ledere alla sicurezza delle persone.

Lino non ha esitato a replicare, invitando la sua interlocutrice virtuale a non prendersi tutte queste confidenze nei suoi riguardi, in quanto i due non si conoscono affatto. Karina, inoltre, ha anche accusato Lino di essere ignorante e di non saper scrivere, cosa a cui Giuliano ha replicato asserendo di aver imparato tanto dalla scuola della strada, invece che da quella vera e propria. Inoltre, Il ragazzo ha anche rivangato alcuni episodi discutibili di cui si sarebbe resa protagonista Karina quando lavorava a Uomini e Donne, che avrebbe causato il suo allontanamento dal programma.

L0intervento di Alessia Pascarella in difesa del suo ex

Insomma, un botta e risposta con i fiocchi che si è protratto per tutta la giornata di ieri mediante i social. Ad ogni modo, dopo la diatriba. Alessia Pascarella ha sentito il bisogno di intervenire sulla faccenda. La giovane ha detto che tante persone la stanno contattando per chiederle di esporsi in merito a quanto accaduto. Lei, così, ha deciso di farlo e si è schierata inaspettatamente dalla parte del suo ex fidanzato. Alessia ha ammesso che Lino si sia comportato male nei suoi confronti durante l’avventura di Temptation Island, tuttavia, i termini adoperati dalla Cascella sono assolutamente fuori luogo e inappropriati.

Karina, infatti, ha insinuato che Lino avesse maltrattato Alessia, cosa che quest’ultima ha fermamente smentito. La donna ha spiegato che tra i due ci siano sempre stata delle divergenze, ma Giuliano non è e non è mai stato un mostro, pertanto, non si è mai permesso di varcare il limite con lei. Se durante il loro falò di confronto se ne sono dette di tutti i colori è, semplicemente, perché entrambi hanno dei caratteri molto forti, pertanto, si sono riversati addosso tutta la rabbia in maniera piuttosto concitata. In ogni caso, Lino non è l’uomo che ha dipinto Karina. Dopo aver fatto queste precisazioni, però, Alessia ha anche specificato che il suo intervento non deve essere travisato e letto come un tentativo di riavvicinamento al suo ex. Tra di loro non ci potrà mai essere un ritorno di fiamma. Semplicemente, la donna ci ha tenuto a raccontare la giusta versione dei fatti.