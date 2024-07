Questa sera si concluderà definitivamente l’edizione di quest’anno di Temptation Island ma, prima di scoprire quale sarà l’epilogo delle altre coppie ancora in gioco, i telespettatori sono curiosi di sapere cosa sia successo tra le due coppie che nella puntata di ieri hanno avuto i falò di confronto. Specie per quanto riguarda Lino e Alessia sono emersi dei retroscena inaspettati.

La versione di Lino un mese dopo la fine di Temptation Island

Su Witty Tv sono state pubblicate le interviste di Lino, Alessia, Luca e Gaia i quali hanno raccontato cosa sia accaduto tra loro a distanza di un mese. Ebbene, iniziamo col dire che tutte e due le coppie sono scoppiate. Specie per quanto riguarda la prima, però, sono emerse delle rivelazioni inaspettate. I due si sono detti sicuri della loro scelta di non tornare insieme in quanto, ormai, qualcosa si fosse rotto e sarebbe stato davvero impossibile ripristinarlo. Malgrado questo, soprattutto Alessia è apparsa particolarmente affranta, tuttavia, non ha intenzione di cambiare idea.

In merito a Lino, invece, il ragazzo ha ammesso di non aver sentito molto la mancanza della sua fidanzata, quindi, è sicuro della sua decisione, anche se fa male all’inizio. Il giovane, poi, ha raccontato di quanto sarebbe accaduto con la tentatrice Maika. Dopo il primo confronto con Alessia, il giovane ha chiesto all’altra ragazza di uscire dal programma insieme a lui. Lei è stata molto vaga, cosa che ha spinto molti a credere che, in realtà, non abbia mai avuto serie intenzioni nei suoi riguardi, come confermato anche da recenti indiscrezioni. Tuttavia, stando alla versione dei fatti raccontata dal napoletano, le cose sarebbero andate in maniera differente. Il giovane, infatti, ha rivelato che sarebbe stata proprio la tentatrice a chiedergli di vedersi dopo il reality show, ma sarebbe stato lui a rifiutare. A tal proposito, Lino ha svelato di non aver sentito questo bisogno, pertanto, tra di loro non c’è mai stato nulla.

La reazione di Maika e gli insulti ricevuti

Questo racconto, ovviamente, ha lasciato tutti particolarmente spiazzati. Secondo le voci trapelate in questi giorni, infatti, sembrava essere Maika ad aver dato un due di picche al napoletano. Dunque, quale sarà la verità? Lino ha mentito, oppure la tentatrice era davvero interessata a lui? Sarebbe opportuno sentire l’altra campana, tuttavia, la giovane non è intervenuta sulla faccenda.

La ragazza, infatti, in questo periodo è molto impegnata nel rispondere ad alcune critiche che sta ricevendo in merito al suo aspetto fisico. In tanti la stanno accusando di essere totalmente rifatta. Lei ha smentito, soffermandosi soprattutto sul naso. La ragazza ha pubblicato delle foto di quando era piccola dove ha mostrato che il naso fosse sempre stato quello. Inoltre, a chi le dà della rifatta, lei ha risposto con dei video su Tik Tok in cui ha detto che almeno lei è venuta bene, per altre persone neppure la chirurgia aiuterebbe. In merito a Lino, invece, nessuna menzione è stata ancora fatta.