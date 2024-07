É stata una delle edizioni più discusse, ma ha tenuto senza dubbio gli italiani incollati allo schermo. Temptation Island è giunto alla sua conclusione, durante la quale è stato possibile scoprire quali sono stati gli esiti del viaggio nei sentimenti. Le coppie si sono messe in gioco testando il loro amore, messo alla prova dalla presenza dei single.

Alcuni di loro hanno scoperto di essere destinati a stare insieme, mentre per altri è stata occasione di rendersi conto dei problemi insormontabili che caratterizzano la relazione. Scopriamo cosa è accaduto nell’ultima puntata, in attesa della prossima edizione in arrivo a Settembre 2024.

Temptation Island, le coppie che sono uscite col falò anticipato

Il gran finale di Temptation Island è stato suddiviso nelle puntate del 24 e 25 luglio, durante le quale i colpi di scena si sono alternati uno dopo l’altro. Mercoledì infatti, si è avuto modo di assistere al falò di confronto di Alessia e Lino. La ragazza, nonostante qualche indecisione sul presentarsi davanti all’ex, ha deciso di sfogarsi ribadendo la sua volontà di interrompere la relazione. A nulla è servita la richiesta di un secondo falò: i due hanno lasciato Temptation Island da separati.

Un finale piuttosto controverso è stato anche quello che ha visto protagonisti del falò Gaia e Luca. Lui, dopo aver dichiarato più volte di sentire la necessità di tradire, si è ritrovato a lamentarsi del comportamento della fidanzata, additandola per un piccolo avvicinamento con il single Jakub. Le lacrime versate durante il confronto però, sono servite a convincere Gaia ad uscire insieme al suo ragazzo, per approfondire all’esterno quanto accaduto.

Temptation Island, una favola a lieto fine

Tra le tante relazioni che hanno sollevato polemiche, in questa edizione di Temptation Island ce n’è stata una che ha fatto davvero sognare il pubblico. La dimostrazione più bella d’amore si è sviluppata sotto gli occhi dei telespettatori nella storia di Siria e Matteo. Lei, dopo aver perso 80 chili, si sentiva trascurata dal fidanzato, che passava più tempo sui videogames che con lei e che sembrava non apprezzare il suo cambiamento.

D’altro canto, aveva voglia di godersi la sua nuova vita, sentendosi finalmente bella e amata. Un’incomprensione che li stava portando ad allontanarsi, questo almeno fino alla partecipazione al reality dei sentimenti. Il falò di confronto dei due è stato pura emozione. Matteo ha confermato con le lacrime agli occhi, di volersi impegnare al massimo per la felicità della sua bella, offrendole di studiare tango insieme, come lei sognava. Lei, vedendo i video in cui lui parlava con gli amici, ha compreso quanto davvero fosse innamorato. Una vera e propria favola che dimostra quanto l’impegno e la volontà siano le vere chiavi per andare avanti in un rapporto. Matteo e Siria sono usciti insieme e più innamorati che mai.

Temptation Island, finale disastroso per Alex e Vittoria

Alex aveva manifestato una certa insofferenza nel rapporto, che si è poi trasformata in evidenza quando ha colto l’occasione di Temptation per lanciarsi tra le braccia della single Nicole. Immagini che avevano fatto scattare in Vittoria una voglia di vendetta, sfociata in atteggiamenti molto intimi (e censurati) con il single Simone.

Un falò di confronto è stato richiesto in anticipo dal fidanzato, ma poco prima di recarsi lei ha deciso di baciare il suo single, affermando di voler uscire con lui. L’incontro non è stato altro che un susseguirsi di accuse e si conclude inevitabilmente con la volontà di uscire separati. Ma la tristezza sembra non esserci: Vittoria è pronta a dichiararsi “pazza” del suo Simone e ad andare fuori con lui.

Temptation Island, finali inaspettati per due coppie

Ha fatto molto discutere anche la love story di Jenny e Tony. Il dj, di diversi anni più grande di lei, si è goduta l’esperienza rivelando la sua “doppia vita”, che ha deluso fortemente la ragazza. Lei, al contrario, ha raccontato di sentirsi limitata nelle sue libertà. Nonostante ciò, il falò di confronto non ha portato all’esito immaginato. Seppur in un primo momento Jenny sia apparsa determinata a farsi rispettare, si è lasciata infine convincere a dare un’altra possibilità al compagno. Decisione molto criticata, che li ha visti uscire insieme dal programma.

Sorte diversa è quella che è toccata a Raul e Martina. Lui, dopo aver ammesso di essere stato troppo geloso in passato, si è reso conto di amare la sua Martina. Lei però, nel frattempo ha perso la testa per il single Carlo. Il falò di confronto è servito a scoprire che i due viaggiano su due linee differenti, che difficilmente potranno mai incontrarsi. Ecco perché hanno deciso, seppur con dolore, di uscire da separati. Quali saranno stati i successivi risvolti? Probabilmente Maria De Filippi riserverà nuovi colpi di scena.