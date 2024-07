Vittoria e Alex stanno vivendo una forte crisi durante la loro esperienza s Temptation Island. Sul loro conto, in realtà. sono trapelate svariate segnalazioni in questo periodo che hanno spinto molti a credere che siano una coppia fake. Ad ogni modo, durante la puntata di ieri del programma, la ragazza ha generato molto clamore in quanto è stata avvinghiata tutto il tempo, in atteggiamenti decisamente intimi, con il tentatore Simone. Ebbene, in queste ore sono emerse delle segnalazioni sul loro conto, specie sulla vita privata del tentatore.

La segnalazione su Vittoria e Simone dopo Temptation Island

La storia tra Alex e Vittoria sembra sia destinata a concludersi. Dopo tutto quello che ha fatto la ragazza con il tentatore Simone, infatti, sarebbe inverosimile ipotizzare un ritorno tra di loro. Ad ogni modo, in queste ore sono emerse delle indiscrezioni in merito a quanto sarebbe accaduto al di fuori tra la giovane e il single. I due pare si stiano continuando a frequentare. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha raccolto le segnalazioni di alcuni fan i quali hanno dichiarato di conoscere soprattutto lui.

A tal proposito, è emerso che Vittoria e Simone siano usciti insieme da Temptation Island e si stiano ancora frequentando. A rivelare il tutto sarebbe stata la diretta interessata, la quale si sarebbe aperta con delle amiche che, poi, avrebbero fatto circolare questa voce in paese, fino a giungere alla Marzano. Inoltre, pare che Vittoria non sia particolarmente entusiasta di questa relazione in quanto reputerebbe lui un ragazzo piuttosto immaturo e infantile nelle relazioni.

Nella vita di Simone c’è un’altra donna da 4 anni? Cosa è emerso

Come se non bastasse, poi, sul conto di Simone sono emerse anche nuove segnalazioni. Nello specifico, pare che, fino a poco tempo prima di sbarcare a Temptation Island, il giovane avesse una relazione con una tale Naomi. La storia tra di loro sarebbe durata quattro anni, anche se in tale lasso di tempo lui l’avrebbe tradita più volte. Poco prime che lui venisse confermato come tentatore del reality show, poi, i due si sarebbero lasciati.

La redazione del programma, in effetti, pare si sia informata circa l’identità di questa persona molto presente sui suoi social. Ebbene, a tal proposito, Simona avrebbe provveduto a cancellare dei tag e delle immagini recenti negando di avere una relazione sentimentale con lei. Per quanto riguarda Alex, anche sul suo conto sono trapelate delle segnalazioni di recente secondo le quali sembrerebbe essere tornato alla sua vita da single.