Quella del 2024 è stata sicuramente una delle stagioni più seguite di Temptation Island. Il reality show che mette alla prova l’amore ha visto trionfare la rete con grandi risultati di share, che hanno confermato il coinvolgimento da parte del pubblico. É cresciuta a dismisura l’attesa per il finale, in programmazione per giovedì 26 luglio su Canale 5.

Nel frattempo però, durante la penultima puntata andata in onda mercoledì 25 luglio i colpi di scena non sono mancati. Filippo Bisciglia ha accompagnato alcuni dei protagonisti durante un falò di confronto memorabile, mentre le vicende del resort Is Morus Relais hanno fatto emergere nuovi risvolti. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, scoppia la furia di Jenny

Una coppia composta da due persone apparentemente diverse, che fin da subito hanno sollevato diversi sospetti. Jenny e Tony sembrano non essere compatibili e anche l’ultimo episodio andato in onda lo conferma. Il dj, di diversi anni più grande di lei, ha affermato pubblicamente di avere una doppia vita e continua a darne dimostrazione.

Le nuove immagini lo vedono protagonista di serate in Limousine con tre delle single, il tutto sotto gli occhi sconvolti della compagna. Jenny, che nelle precedenti occasioni aveva mostrato delusione, ora non ce la fa più e si infuria. La ragazza per molto tempo ha accettato la sua gelosia fino ad evitare di uscire da casa.

Temptation Island, tre coppie in crisi totale

Questa edizione non è sicuramente tra quelle che portano a risultati positivi per le coppie. Ci si rende conto di questo anche osservando ciò che accade tra Raul e Martina. Dopo un primo momento di delusione per la vicinanza di Martina al single Carlo, Raul si è vendicato con piccoli dispetti, mostrandosi vicino alle single Gaietta e Siriana. Il fidanzato, dopo aver gettato in aria una sedia, crolla nuovamente in lacrime, rendendosi conto dei suoi comportamenti eccessivi.

Non va meglio per Matteo, che invece, nonostante le delusioni ricevute dalla fidanzata Siria, continua a dirsi convinto di volerla riconquistare. La ragazza si gode la sua esperienza tra balli e confidenze, accusandolo di passare troppo tempo sui videogiochi e di non apprezzare il suo cambiamento fisico (la perdita di molti chili di peso).

Una vera e propria svolta è avvenuta invece nella penultima puntata per la coppia formata da Alex e Vittoria. Lui è ormai presissimo dalla sua nuova apparente relazione con la single Nicole. La fidanzata però, a questo punto non ce la fa più e sceglie di gettarsi letteralmente tra le braccia del single Simone. Senza mezzi termini, i due ballano e si baciano, mostrandosi in atteggiamenti intimi che però non scatenano alcuna reazione del compagno. Le immagini diventano da bollino rosso, perciò lui infine decide di chiedere un falò di confronto.

Temptation Island, il falò di confronto di Luca e Gaia

Una delle situazioni più surreali è quella che si è creata tra Luca e Gaia. Lui, traditore seriale e dichiarato, ha assistito all’avvicinamento della propria compagna al single Jakub perdendo la testa. Nella puntata di mercoledì 24 luglio si è potuto assistere al falò di confronto tra i due, che ha riservato grandi sorprese. Il fidanzato ha dichiarato che Gaia è andata a Temptation Island con l’obiettivo di tradirlo.

Un’affermazione talmente assurda da portare perfino Filippo Bisciglia a schierarsi ancora con una delle ragazze. Lo stesso ragazzo che per una vita ha portato avanti comportamenti libertini, si ritrova poi a piangere lacrime amare supplicando la fidanzata di riprenderlo. Gaia infine, ha deciso di uscire insieme al ragazzo per aver modo di parlare meglio del loro futuro insieme.

Temptation Island, nuovo falò di confronto di Lino e Alessia

Filippo Bisciglia lo aveva lasciato intendere: tra Lino ed Alessia non era finita qui. Ecco allora che nella penultima puntata è andato in onda un secondo falò di confronto con protagonista la coppia. Il tutto è iniziato con le lamentele di Lino per l’assenza della compagna (dopo che lui ha rifiutato le sue richieste per 5 volte).

L’ex fidanzato si è messo in gioco puntando sul vittimismo e affermando di essersi sentito trascurato. La realtà invece, è che dopo l’entusiasmo di uscire con la single Maika si è reso conto di non avere futuro con lei ed è tornato dalla sua ex. A nulla però, sono valsi tutti i suoi tentativi. Una nuova Alessia forte e determinata si è presentata al falò di confronto per ribadire le sue convinzioni. Nulla da fare dunque per Lino, costretto ad andare via dal programma a testa bassa e da single. Non resta che scoprire cosa è accaduto nel gran finale di Temptation Island in onda giovedì 26 luglio su Canale 5.