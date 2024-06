Al momento sono state presentate cinque coppie che prenderanno parte all’edizione di quest’anno di Temptation Island. Tutte hanno dei trascorsi piuttosto particolari e degni di nota. Ad ogni modo, una coppia in particolare sta generando molto sgomento. Sul web, infatti, stanno circolando delle segnalazioni decisamente importanti secondo le quali sembrerebbe che i due si siano messi d’accordo solamente per partecipare alla trasmissione e fare hype in quanto, in realtà, si sarebbero lasciati da diverso tempo. La coppia in questione è quella formata da Vittoria e Alex.

La segnalazione sulla coppia di Temptation Island: Alex a letto con un’altra?

Vittoria e Alex sono la quinta coppia di Temptation Island. I due hanno scelto di partecipare al programma per volere di lei, intenzionata a capire se il suo fidanzato nutra per lei amore, oppure se per loro sia giunto il tempo di interrompere la storia. In verità, però, in queste ore stanno trapelando delle notizie piuttosto incresciose a riguardo. Pare, infatti, che i due si siano lasciati molto tempo fa.

Una donna ha mandato una segnalazione all’influencer Alessandro Rosica in cui ha ammesso di conoscere molto bene entrambi, specie lui. Nello specifico, la persona in questione ha svelato di essere andata a letto con Alex fino a due settimane fa. Successivamente, poi, il ragazzo le avrebbe detto di essere stato preso per un programma tv, del quale non poteva parlarle. A quanto pare, questo programma era proprio Temptation Island.

Alex e Vittoria d’accordo solo per fare hype?

L’autrice di tale segnalazione ha detto di essere rimasta molto divertita nel momento in cui ha visto il video di presentazione della coppia, in quanto tutto quello che avrebbero raccontato è assolutamente falso. La protagonista ha ammesso di aver avuto una relazione fugace con Alex durata ben sei mesi, ovvero, da gennaio 2024.

Lei, però, ha anche svelato di non essersi affatto legata a lui in quanto lo reputava un passatempo, anche perché Alex usciva anche con altre donne, alcune delle quali pare siano state anche ferite da lui. Rosica ha commentato dicendo, dunque, che tra Vittoria e Alex non ci sia più una relazione da parecchio tempo. I due si sarebbero messi d’accordo per fingere di stare ancora insieme ed essere in crisi solamente per visibilità. Non sarebbe certamente la prima volta che si verifica un caso del genere all’interno del reality show, tuttavia, questa è l’ennesima dimostrazione che, evidentemente, c’è una falla nella selezione dei protagonisti.