Alex e Vittoria sono un’altra delle coppie ancora in gioco a Temptation Island. I due si stanno allontanando gradualmente a causa di alcuni comportamenti che sta assumendo il ragazzo dall’altra parte del villaggio. Ad ogni modo, la storia d’amore tra i due non ha mai convinto più di tanto, sta di fatto che sono trapelate anche segnalazioni secondo le quali sembrerebbero essere una coppia fake. In ogni caso, a generare particolare sgomento in queste ore è una segnalazione che riguarda il ragazzo. Ecco cosa è emerso.

La segnalazione su Alex dopo Temptation Island: ecco cosa è emerso

Come andrà a finire il viaggio nei sentimenti di Alex e Vittoria? I due stanno affrontando svariati problemi che, purtroppo, stanno portando la ragazza a stare molto male. Le sue reazioni, però, appaiono spesso un po’ costruite, sta di fatto che in tanti hanno iniziato a sospettare che, in realtà, non stiano insieme sul serio. Queste, naturalmente, sono solo dei dubbi e delle supposizioni, in quanto non si hanno informazioni certe sulla faccenda.

Da poco, però, l’influencer Deianira Marzano ha raccolto la segnalazione di una persona che la segue, la quale ha dichiarato di aver visto Alex in compagnia di un’altra donna. A corredo della testimonianza è stata fornita anche una foto che rende il tutto veritiero. In particolare, dunque, Alex è stato avvistato ad Albenga ad una festa in compagnia di una ragazza dai capelli biondi.

Alex e Vittoria non convincono, anche la redazione è sospettosa?

Dalla foto emersa, però, non si riesce a capire se, in effetti, tra Alex e questa persona ci sia un qualche tipo di legame sentimentale oppure no, in quando non sono stati beccati in atteggiamenti romantici o equivoci. Inoltre, non si è neppure capito se la giovane sia una delle tentatrici del villaggio di Temptation Island o meno.

In ogni caso, bisognerà attendere le prossime due puntate per vedere come si concluderà il loro viaggio nei sentimenti, anche se la coppia formata da Alex e Vittoria non sembra destare particolare interesse. Il pubblico spesso si annoia quando si parla di loro, e anche la redazione non gli sta dando molta importanza. In queste ore, ad esempio, gli autori hanno condiviso sul profilo di Temptation Island dei video contenenti il punto della situazione a cui sono giunte le varie coppie. Ebbene, all’elenco non figurano Alex e Vittoria, che forse anche loro sospettino che siano una coppia fake?