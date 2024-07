Cosa sta succedendo fuori da Temptation Island tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella? Nel corso delle ultime due puntate del reality show scopriremo l’epilogo di questa coppia tanto discussa e, stando a quanto emerso da recenti indiscrezioni, pare che il ragazzo ne uscirà piuttosto devastato e affranto da un nuovo incontro con la sua ex Alessia. Ad ogni modo, in questi giorni, il giovane pare stia assumendo dei comportamenti sospetti sui social. Ecco cosa hanno notato i fan.

Cosa ha fatto Lino di sospetto sui social dopo Temptation Island

Lino e Alessia pare si siano lasciati definitivamente dopo Temptation Island. Su Giuliano sono trapelate anche svariate segnalazioni secondo le quali sembrerebbe che abbia ripreso a frequentare una ragazza con cui era già uscito un po’ di tempo fa. Ad ogni modo, a creare particolare clamore in queste ore è un’altra faccenda.

Alcuni utenti del web hanno notato degli strani comportamenti da parte di Lino sui social che iniziano a destare dei sospetti. Il protagonista, infatti, non sta pubblicando nulla, ma in queste ore ha condiviso un video insieme ad una ragazza che, tuttavia, è stata censurata. I due erano intenti a cantare una canzone. Dopo poche ore, poi, Lino ha rimosso questo contenuto dal suo account.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Account fake di Lino che truffano e nuovo incontro con Alessia

Inoltre, su Tik Tok stanno spuntando anche diversi account fake che si spacciano per Lino e chiedono agli utenti del web di fare delle donazioni in cambio di una diretta con il protagonista di Temptation Island. Per tale motivo, bisogna fare molta attenzione ai contenuti che vengono condivisi sui social e non bisogna credere a tutto.

In merito ad Alessia, anche lei sta assumendo un profilo basso. Malgrado questo, però, anche sul suo conto sono trapelate indiscrezioni secondo le quali sembrerebbe che la ragazza stia abbastanza male per come siano andate le cose con Lino, tuttavia, non sarebbe disposta a passare sopra tutto quello che ha visto. Non resta che attendere per vedere l’epilogo conclusivo di questa storia.