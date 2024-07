Gli ultimi due appuntamenti con Temptation Island saranno davvero sorprendenti. Tutti i nodi verranno al pettine e, finalmente, scopriremo cosa è successo a tutte le coppie in gioco. In questi due appuntamenti che restano, di mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, sapremo cosa sarà successo tra Lino e Alessia dopo il falò di confronto e, a tal proposito, sono trapelate diverse indiscrezioni. Inoltre, pare che Siria sarà estremamente vicina al tentatore Simone. Ecco cosa succederà.

Lino disperato per Alessia nelle prossime puntate di Temptation Island?

I colpi di scena non mancheranno di certo nel corso delle prossime due puntate di Temptation Island. Come annunciato da Filippo Bisciglia nella scorsa puntata del programma, per Lino e Alessia non è finita con il falò di confronto che hanno avuto. Tra di loro, infatti, ci sarà un nuovo incontro fortemente voluto dal ragazzo. Quest’ultimo, pentito probabilmente per come si è comportato, deciderà di chiedere alla sua ex una seconda opportunità, ma come reagirà lei?

Stando a quanto trapelato da alcune indiscrezioni che sono emerse sui social, pare che Alessia rifiuterà categoricamente di fare la pace con Lino. Questo, dunque, pare porterà il ragazzo a scoppiare in un pianto disperato. Sembrerebbe, infatti, che nelle prossime puntate Lino piangerà moltissimo a causa della sua ex fidanzata. Questa notizia sta generando un certo clamore sul web, dato che ad alcuni sembra un po’ eccessiva questa reazione del napoletano considerando come si è comportato e l’atteggiamento che ha avuto al falò di confronto con Alessia.

Siria bacia il tentatore Simone? Matteo distrutto

Ad ogni modo, questo non è tutto. Nelle ultime due puntate di Temptation Island ci saranno dei momenti molto concitati anche per il fidanzato Matteo. La sua compagna Siria, infatti, sarà sempre più vicina al tentatore Simone, cosa che manderà Matteo in tilt. Ad un certo punto, il ragazzo sarà chiamato nel pinnettu, dove prenderà visione di scene davvero importanti che riguardano la sua fidanzata.

Secondo le anticipazioni sul reality show, infatti, Siria pare potrebbe baciare il tentatore Simone, con il quale tra l’altro è stata avvistata anche al di fuori di Temptation Island. Anche questa coppia, dunque, sembra destinata ad uscire dal programma separatamente. Non resta che attendere, quindi, per vedere cosa succederà a loro e alle altre coppie in gioco.