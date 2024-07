Una delle coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island, ovvero quella formata da Lino Giuliano e Alessia Pascarella, ha deciso di lasciare la trasmissione separatamente. Il falò di confronto che c’è stato nella puntata di ieri tra i due è stato estremamente concitato, come prevedibile. Tuttavia, il conduttore Filippo Bisciglia ha annunciato che le cose non sono finite qui in quanto per i due ci saranno nuovi risvolti. Sul web, nel frattempo, sono trapelate delle indiscrezioni in merito a quanto sarebbe accaduto dopo la trasmissione. Ecco cosa è emerso.

Lino ci riprova con Alessia dopo Temptation Island: la reazione di lei

Lino e Alessia hanno scelto di uscire da Temptation Island da single. La donna si è detta profondamente indignata per il comportamento assunto dal fidanzato con la single Maika. Lui, dal canto suo, si è difeso dicendo che Alessia gli abbia sempre fatto sentire delle mancanze. La donna è stata accusata di essere sempre stata fredda e antipatica nei suoi riguardi. Inoltre, lui avrebbe voluto che lei si mettesse alla prova con qualche tentatore, cosa che non ha fatto. In ogni caso, la scelta di uscire separatamente dal villaggio è stata inevitabile.

Lino, però, dopo il confronto con Alessia, è andato dalla single Maika mostrandosi propenso a conoscerla al di fuori. Le cose saranno andate davvero in questo modo? A quanto pare no. Stando a quanto emerso da alcuni spoiler rivelati da Dagospia, infatti, sembrerebbe che Lino abbia provato a ricostruire il rapporto con Alessia. Al momento non si sa se questa decisione sia scaturita dopo un probabile due di picche della tentatrice oppure da altro. In ogni caso, sembrerebbe che la Pascarella non sia stata disposta a perdonare il fidanzato, decidendo di chiudere con lui definitivamente. Questo, però, non è tutto.

Lino sta con un’altra: la segnalazione

Contestualmente sul web stanno trapelando anche altre indiscrezioni. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha rivelato di essere a conoscenza del fatto che Lino sembrerebbe aver iniziato una frequentazione con un’altra ragazza, con cui sarebbe uscito già in passato. Di questa presunta relazione ci sarebbero anche delle prove che, tuttavia, almeno per il momento non sono state fornite. Nel frattempo, alcuni utenti hanno notato che Lino e Alessia si seguano ancora sui social. Questo sta lasciando uno spiraglio aperto in merito ad un possibile ritorno di fiamma tra loro. Molti telespettatori, però, sperano che questo non accadrà. Staremo a vedere.