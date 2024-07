I colpi di scena a Temptation Island sono sempre dietro l’angolo. Nulla può essere mai detto, in quanto le carte in tavola potrebbero cambiare improvvisamente da un momento all’altro. Questo è proprio quello che accadrà nel reality show nella puntata che andrà in onda questa sera. Ieri sono trapelate alcune anticipazioni in merito a quello che succederà, ma in queste ore sono stati fatti nuovi spoiler che riguardano la coppia formata da Jenny e Tony. Ecco cosa è emerso.

Cambiano le carte in tavola tra Jenny e Tony a Temptation Island

Sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island è stato pubblicato un video inerente alcune cose che accadranno nella puntata di stasera. La messa in onda si prospetta ricca di colpi di scena, sta di fatto che per un’altra coppia arriverà il falò di confronto. Al momento, però, è davvero difficile riuscire a capire di chi possa trattarsi, dato che sono più o meno tutte le coppie in crisi.

Ad ogni modo, alla luce di quanto emerso in queste ore, i protagonisti potrebbero essere anche Jenny e Tony. Fino a questo momento è sempre stato il ragazzo a dare modo alla sua fidanzata di dubitare e di stare male. Tony, infatti, ha flirtato con diverse tentatrici nel villaggio, anche se non ha mai fatto nulla di concreto con nessuna di loro. A creare particolare sgomento, però, sono state alcune sue dichiarazioni molto forti in merito al modo in cui interpreta il suo rapporto con Jenny. Già durante la scorsa puntata di Temptation Island la ragazza ha cominciato a “svegliarsi” arrivando a maturare dei pensieri piuttosto razionali in merito alla relazione con il dj. La ragazza ha iniziato a valorizzarsi e ad aprirsi con alcuni tentatori. Quello a cui assisteremo stasera, però, potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola.

Jenny vicina a un tentatore: la reazione di Tony

Stando a quanto emerso da una clip pubblicata dallo staff della trasmissione Jenny ammetterà alle sue compagne d’avventura di essersi trovata molto bene con un tentatore. Tra i due ci sarebbero stati dei momenti di forte intesa e complicità, al punto che la ragazza rivelerà che la vicinanza a lui le sta facendo davvero molto bene. Molto probabilmente, le sta anche aprendo gli occhi su certe cose.

Tony, ovviamente, verrà messo al corrente di quanto sta accadendo dall’altra parte del villaggio e non la prenderà affatto bene. Il ragazzo, per la prima volta forse, si troverà a vedere la sua fidanzata in sintonia con un’altra persona, mentre fino a questo momento era sempre stato lui ad avere una “doppia vita”. Questo lo manderà in tilt, sta di fatto che inizierà a sbraitare e a dire anche delle parolacce rivolte principalmente al tentatore a cui si è avvicinata Jenny. Insomma, a quanto pare, le carte in tavola stanno cambiando e il pubblico ne è entusiasta.

I commenti del web, anche un’altra coppia ribaltata

Al di sotto del video in questione, infatti, sono tantissimi i commenti degli utenti del web i quali si stanno complimentando con Jenny per aver finalmente aperto gli occhi in merito alla sua relazione con Tony, reputata alquanto sbilanciata. In tanti si augurano che la ragazza vada fino in fondo e che, alla fine, non si lasci abbindolare dalle chiacchiere di Tony facendovi la pace.

Oltre alla coppia sopracitata, anche altri due protagonisti di questa edizione vivranno delle situazioni alquanto inaspettate che ribalteranno completamente lo scenario. Raul, infatti, da fidanzato geloso in crisi per la vicinanza di Martina al tentatore Carlo, passerà all’attacco. Il ragazzo si avvicinerà ad una tentatrice ed arriverà quasi sul punto di baciarlo. Martina andrà nel caos e, sfogandosi con le sue amiche, ammetterà di reputare Raul estremamente superficiale, cosa che ha sempre sospettato.