La puntata di giovedì 18 luglio di Temptation Island si preannuncia essere una puntata ad altissima tensione. Siamo, ormai, al giro di boa, mancano tre messe in onda alla conclusione del reality show, pertanto, i nodi stanno per venire al pettine. Al centro dell’attenzione domani sera ci saranno, soprattutto, due coppie in particolare, ovvero, quella formata da Lino e Alessia e quella comporta da Raul e Martina. Entrambi i due fidanzati daranno luogo a comportamenti che lasceranno di sasso le loro rispettive compagne. Ma non solo, potrebbe arrivare l’epilogo anche per altre coppie.

Lino vicinissimo a Maika, Alessia sconvolta a Temptation Island

Il viaggio nei sentimenti continua, le anticipazioni della puntata del 18 luglio di Temptation Island sono davvero scoppiettanti. Quello che abbiamo visto fino a questo momento, infatti, potrebbe essere letteralmente stravolto da alcuni eventi. Il fidanzato Lino sarà sempre più vicino alla tentatrice Maika. I due vivranno diversi momenti di intimità, in alcuni dei quali si apparteranno anche e sembreranno essere in procinto di baciarsi.

Al momento non sappiamo se tra i due sia realmente scattata la passione oppure no, in quanto questo sarà sviscerato nella puntata di domani. La cosa certa, però, è che Alessia non prenderà affatto bene la cosa, sta di fatto che la donna si mostrerà adirata e scioccata per quanto visto. Molto probabilmente, tra i due ci sarà il tanto atteso falò di confronto, richiesto già due volte dalla ragazza senza ottenere il favore del suo compagno. Stavolta, però, la situazione sembrerà irreparabile.

Raul si vendica di Martina, lei disperata

Altra coppia che sarà al centro dell’attenzione è quella formata da Raul e Martina. Fino a questo momento abbiamo sempre assistito alla disperazione del ragazzo nel vedere la sua fidanzata sempre più in sintonia con il tentatore Carlo. Raul ha avuto diversi sfoghi, tuttavia, dopo la furia, ha deciso di adoperare un comportamento differente. Il protagonista, infatti, si avvicinerà molto ad una tentatrice e tra i due pare proprio che ci sarà un bacio, o comunque ci andranno molto vicini.

Martina, nel vedere questi filmati, scoppierà in lacrime e dirà che se lo aspettava e che ha sempre avuto ragione sul conto del suo fidanzato. Fino ad ora, la ragazza non aveva mai ricevuto alcun filmato da parte del suo compagno, pertanto, quello che vedrà la lascerà ancora di più senza parole.

Un fidanzato chiede il falò di confronto anticipato

Momenti concitati anche per Jenny e Tony. Quest’ultimo sarà sempre più in sintonia con il resto del gruppo e, tra balli e canti, si avvicinerà a diverse tentatrici. A generare particolare sgomento, però, come è stato fino ad ora, saranno alcune dichiarazioni del protagonista che, ancora una volta, manderanno in tilt Jenny. Cosa deciderà di fare la ragazza, affronterà una volta per tutte il suo fidanzato?

Tra le coppie particolarmente discusse, poi, c’è anche quella formata da Luca e Gaia, su cui di recente il pubblico di Temptation Island si è espresso in modo alquanto perentorio. Anche per loro potrebbe essere giunto il momento di un confronto definitivo. Le altre due coppie in gara, infine, sono quelle formate da Alex e Vittoria e da Siria e Matteo. Specie per questi ultimi due potrebbero esserci dei colpi di scena dato dalle anticipazioni è trapelato che la ragazza scoppierà in lacrime. Infine, uno dei fidanzati chiederà il falò di confronto anticipato alla sua compagna, di chi si tratterà? Non resta che attendere la puntata del 18 luglio per scoprirlo.