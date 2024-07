Un’edizione quanto mai attesa e già molto chiacchierata dopo le prime puntate andate in onda. Temptation Island 2024 continua a regalare molte sorprese, iniziate già dalla presentazione stessa delle coppie. Fidanzati da diverso tempo e senza figli in comune, i protagonisti hanno deciso di mettere alla prova il loro amore sottoponendolo alla permanenza nel Resort, a contatto con i tentatori.

É bastato pochissimo quest’anno per scatenare gelosie e malumori, che hanno portato a conseguenze piuttosto immediate. Una di queste, l’uscita di scena della prima coppia, quella formata da Christian e Ludovica. I due hanno abbandonato il programma per volontà di lui, ormai convinto dell’impossibilità che la compagna gli sia fedele. Ma anche nella terza serata i colpi di scena non sono mancati.

Temptation Island, le dichiarazioni di Tony sconvolgono Jenny

Dopo una puntata di tregua, l’attenzione è tornata a focalizzarsi su Tony e Jenny. La ragazza, più giovane di lui di ben 16 anni, sta scoprendo la gioia di sentirsi più sicura e di vestirsi in modo femminile. Una scelta che per il fidanzato sembra inconcepibile, tanto da fargli fare dichiarazioni che lasciano esterrefatti non soltanto Jenny ma anche gli stessi compagni d’avventura.

Il deejay afferma che lei dovrebbe accettare i suoi tradimenti, aspettandolo a casa ed amandolo. Parole che a tutti sono apparse come una vera eresia e che hanno sollevato già diverse polemiche nel pubblico. Jenny nel frattempo, ha già le idee chiare sul fatto che uscirà dal programma da single.

Temptation Island, Lino litiga con la tentatrice

Le dinamiche di questa nuova edizione non smettono di sorprendere, proseguendo con ciò che accade tra Lino e Alessia. La fidanzata, già disperata a causa dei suoi comportamenti, ha chiesto più di una volta un falò di confronto, che lui ha sempre rifiutato in quanto interessato a proseguire. Sempre più forte è l’interesse che dimostra per la single Maika, che finisce per ribellarsi attaccandolo duramente.

Dopo alcuni giudizi ricevuti da Lino, la tentatrice gli risponde per le rime, difendendo perfino la fidanzata e ricordando a lui che è impegnato. Una scena che non fa che alterare ancor di più Alessia ma che, allo stesso tempo, fa apprezzare il comportamento di Maika, che non si è risparmiata di esprimere il suo giudizio sul ragazzo.

Temptation Island, momenti di crisi per le altre coppie

La situazione non si rivela delle migliori neppure per Siria e Matteo. Il ragazzo ha dichiarato nella seconda puntata di essere stato vittima di bullismo, motivo per cui ha difficoltà oggi a mostrare i suoi sentimenti. La fidanzata nel frattempo, si mostra sempre più interessata al single Simone, convinta ormai di volersi vivere la sua nuova vita dopo il grande dimagrimento. Un brutto colpo per lui apprendere dai filmati al falò che Siria non è più convinta di amarlo. Lui perciò, decide che ora vivrà al meglio la sua esperienza a Temptation.

Molto chiacchierata era stata anche la storia tra Raul e Martina. In preda a gelosia e delusione, lui continua a vedere la propria fidanzata sempre più in confidenza con il single Carlo, sebbene giunga qualche pentimento. Anche lei sta mettendo in dubbio i sentimenti che ormai prova per il proprio fidanzato, che dopo la visione dei filmati si lascia andare ad un pianto amaro di sfogo.

Temptation Island, Vittoria chiede il falò di confronto

Importanti risvolti anche per la coppia formata da Vittoria e Alex, che nella terza puntata arrivano ai ferri corti. Il ragazzo sembra essere ormai completamente attratto dalla single Nicole, tanto da sentirsi coinvolto. Vedere i filmati dei loro momenti insieme non fa altro che scatenare una reazione di tristezza e delusione nella fidanzata, che finisce per chiedere un falò di confronto.

Interviene dunque, Filippo Bisciglia che cerca di tranquillizzarla e di farla ragionare su questa scelta. Neppure i consigli delle amiche sembrano aiutare Vittoria che continua ad essere innamorata del suo uomo. Soltanto nella prossima puntata sarà possibile scoprire se hanno effettivamente deciso di incontrarsi per discutere o se proseguono con la loro avventura, in attesa di sapere cosa accadrà nel finale di Temptation Island.