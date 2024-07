In queste ore sono stati annunciati i Palinsesti ufficiali Mediaset per la stagione 2024-2025. In merito a Canale 5, sono stati annunciati i rinnovi del Grande Fratello, cosa già nota dato che sono in corso i casting per la selezione dei concorrenti ma, inaspettatamente, anche dell’Isola dei Famosi. Il reality show sembrava essere in bilico considerando gli ascolti disastrosi registrati quest’anno. A quanto pare, però, il programma tornerà in onda nel 2025, ma non è tutto. Ad essere confermata in maniera ufficiale è definitiva è anche Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5. Ecco tutti i dettagli.

Reality show di Canale 5 nei Palinsesti 2024-2025: tutti i dettagli

I Palinsesti di Canale 5 della stagione 2024-2025 rivelano che ci saranno conferme e novità. Con particolare riferimento ai reality show, Pier Silvio Berlusconi ha rivelato l’intenzione di puntare sul Grande Fratello, il quale aprirà i battenti il prossimo settembre con Alfonso Signorini, e che dovrebbe durare fino alla primavera 2025. Il programma dovrebbe continuare ad andare in onda con doppio appuntamento settimanale.

Ad essere riconfermata è anche l’Isola dei Famosi, reality che pare sia ancora in grado di restare in piedi su Canale 5, anche se per il momento non si sa assolutamente chi possa essere alla conduzione. Pier Silvio non si era detto scontento di Vladimir Luxuria, malgrado il pubblico e gli ascolti avessero dipinto un quadro un po’ diverso. Inoltre, tornerà in onda una nuova versione de La Talpa, con alla guida Diletta Leotta, nonché Temptation Island, che partirà questo autunno con una seconda edizione condotta da Filippo Bisciglia.

Cosa accadrà a Uomini e Donne e Pomeriggio 5

Passando invece alla programmazione del pomeriggio, dopo tante notizie che sono circolate in rete, alcune delle quali anche piuttosto contrastanti, Myrta Merlino è stata confermata alla guida di Pomeriggio 5 anche per la prossima stagione, cosa che non sarebbe stata accolta proprio di buon grado dalla conduttrice.

In merito a Maria De Filippi, invece,, il suo intramontabile Uomini e Donne tornerà regolarmente in onda a partire dalle 14:45 fino alle 16:10. Il programma è in grado di regalare alla rete degli ascolti davvero altissimi, pertanto, sarebbe impensabile immaginare i pomeriggi senza Queen Mary. A seguire, poi, ci sarà Amici, che avrà anche degli appuntamenti speciali che andranno in onda di sera. A quanto pare, anche quest’anno Pier Silvio ha intenzione di puntare molto sulla De Filippi e sui suoi format sempre attuali.