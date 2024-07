Come già anticipato un po’ di tempo fa, Myrta Merlino è stata riconfermata anche il prossimo anno alla guida di Pomeriggio 5. A generare particolare sgomento, infatti, non è questa notizia, bensì un’altra che riguarda la reazione che avrebbe avuto la donna nel momento in cui le sarebbe arrivata questa comunicazione. A quanto pare, non ne sarebbe stata particolarmente entusiasta. Ecco che cosa è emerso.

L’inaspettata reazione di Myrta Merlino alla conferma a Pomeriggio 5

Alberto Dandolo, sull’ultimo numero del magazine Oggi, ha sganciato una bomba che riguarda Myrta Merlino e Pomeriggio 5. Nello specifico, il giornalista ha ammesso di essere venuto a conoscenza del fatto che la presentatrice sembrerebbe essere stata confermata alla guida del talk show del pomeriggio. Dopo tante voci che si sono rincorse in questi mesi, dunque, pare proprio che Pier Silvio Berlusconi sia intenzionato a puntare ancora sulla donna per la trasmissione.

Ad ogni modo, la notizia pare non sia stata accolta propriamente di buon grado da Myrta. La conduttrice, infatti, pare sperasse di poter condurre un programma un po’ più nelle sue corde. Nel dettaglio, sembrava agognasse di avere la conduzione di uno show in onda in prima serata su Rete 4 incentrato sulla politica, tema sicuramente a lei più congeniale rispetto a ciò di cui parla a Pomeriggio 5.

Ipotesi saltate: da Serena Bortone a Simona Branchetti

In effetti, in questo periodo era circolata la voce di un possibile passaggio di Myrta Merlino su Rete 4 ma, a quanto pare, questo non avverrà, almeno non per l’anno prossimo. La conduttrice continuerà ad essere alla guida della trasmissione ereditata da Barbara d’Urso almeno per un altro anno. Intanto, Dandolo ha smentito anche un’altra voce circolata in questo periodo.

Nello specifico, si tratta di quella secondo cui Serena Bortone, la quale ha rinunciato alla conduzione di un programma in Rai dopo la chiusura del suo Chesarà, sarebbe potuta essere un’ottima candidata per condurre Pomeriggio 5. Ebbene, le carte per un possibile passaggio della Bortone da Rai a Mediaset non sembrano essere pronte, quindi, questa ipotesi risulta da accantonare, almeno per il momento. La donna potrebbe, però, emigrare verso altri orizzonti, come ad esempio NOVE. Staremo a vedere. Intanto, non è stata presa in considerazione neppure l’ipotesi di vedere Simona Branchetti alla guida del format anche in inverno, cosa tanto desiderata dai telespettatori dello show.