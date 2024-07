Temptation Island sta per volgere al termine, anche se le registrazioni sono terminate da un pezzo. I protagonisti di questa edizione del reality show, infatti, sono già tornati alle loro vite di tutti i giorni, anche se non possono ancora fare rivelazioni fino a che non andrà in onda l’ultima putata del programma. Malgrado questo, però, qualcosa riesce sempre a trapelare, proprio come accaduto per Luca Bad. Ad ogni modo, al centro dell’attenzione in queste ore ci è finito Tony Renda, fidanzato di Jenny Guardiano, il dj pazzerello che sta generando parecchio sgomento nel corso delle varie puntate. Ecco cosa è successo.

Il grande successo di Tony Renda dopo Temptation Island

Tony Renda si sta rendendo protagonista di comportamenti piuttosto imbarazzanti a Temptation Island, cosa che sta iniziando ad infastidire anche i suoi stessi compagni d’avventura. Proprio durante la scorsa puntata del programma, infatti, gli altri fidanzati si sono scagliati contro di lui accusandolo di comportarsi in maniera retrograda e ingiusta nei riguardi della sua fidanzata.

A quanto pare, però, se all’interno del villaggio il giovane non sembra stia riscuotendo tutto questo successo, la situazione che si sta verificando al di fuori è letteralmente diversa. Tony, infatti, sta ricevendo molti consensi da quando si è conclusa la sua esperienza all’interno del programma. In una fan page dedicata a lui sono stati condivisi dei video nei quali si vedono tantissimi fan impazzire alla vista del volto di Temptation Island, al punto da chiedergli foto e autografi.

Tony torna al suo lavoro e fa sold-out, web diviso

Una volta conclusa la sua esperienza nel reality show, infatti, Tony è tornato al suo lavoro da dj e, stando a quanto trapelato da alcuni video pubblicati, pare che la prima serata che ha fatto dopo il reality abbia fatto sold-out. Tutti, dunque, sembrano essere pazzi di lui e felici di partecipare ai suoi eventi.

Questa notizia sta generando un certo sgomento sul web. Alcuni telespettatori della trasmissione stanno commentando la faccenda dicendosi basiti per il successo riscosso da “certi personaggi”. Ad essere assurdi non sono tanto i comportamenti che vengono assunti da alcuni concorrenti dei programmi quanto, piuttosto, il fatto che essi vengano avallati da parte del pubblico. Altri, inoltre, non hanno potuto fare a meno di domandarsi se all’evento ci fosse anche Jenny, ma al momento non ci sono informazioni a riguardo. Non resta che attendere per vedere come andrà a finire tra i due.