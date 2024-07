Durante la puntata di ieri di Temptation Island si è verificato un fatto un po’ insolito. In genere, infatti, i fidanzati e le fidanzate fanno fronte comune tra di loro, per sostenersi ed appoggiarsi durante il percorso. Questo, però, non è avvenuto per quanto riguarda Tony che, dopo aver sbottato contro la sua fidanzata Jenny per alcuni filmati, è stato attaccato dai suoi stessi compagni d’avventura. Ebbene, a seguito di quanto accaduto, la produzione del programma è intervenuta per dire la sua in merito a questo episodio.

La reazione inaspettata dei fidanzati contro Tony a Temptation Island

La storia tra Tony e Jenny sembra essere piuttosto sbilanciata. Il ragazzo dà l’idea di essere una persona a cui tutto sia concesso, in quanto uomo, mentre la sua donna ha delle limitazioni. Durante la puntata di ieri di Temptation Island questo concetto è stato palesato in maniera ancora più forte e palese. Il giovane, infatti, ha preso visione di alcuni filmati della sua fidanzata in cui lei lo accusa di mortificarla e di farla sentire sbagliata per il modo in cui vorrebbe vestirsi e per alcune cose che vorrebbe fare.

Tony, dopo aver visto questi filmati, ha iniziato a sbroccare dichiarando di essere incredulo per le cose pronunciate dalla sua fidanzata. La sua reazione, però, ha lasciato di sasso i compagni d’avventura, i quali non hanno esitato a scagliarsi contro di lui accusandolo di essere in errore, in quanto la sua fidanzata è una donna libera, che può e deve vestirsi e agire come ritiene più opportuno.

Il commento della produzione del reality show

Il modo in cui tutti i ragazzi si sono trovati d’accordo nell’attaccare Tony ha colpito molto anche il pubblico da casa che, infatti, si e complimentato con tutti per essere stati lucidi e obiettivi nell’analizzare la faccenda. A quanto pare, però, il loro comportamento è piaciuto molto anche alla produzione del reality show.

Dopo la messa in onda di tali contenuti, Raffaella Mennoia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto inerente le coppie di questa edizione di Temptation Island, e al di sotto si è voluta complimentare con loro. La caporedattrice dei programmi di Maria De Filippi ha ammesso che ieri sia andato in onda uno dei messaggi più positivi ed educativi che potesse essere trasmesso, ovvero, quello in cui degli uomini educano altri uomini al rispetto. Tony, dunque, ne è uscito decisamente a pezzi dopo la puntata di ieri.