Tra le coppie che quest’anno hanno preso parte a Temptation Island c’è anche quella formata da Luca Bad e Gaia Vimercati. Su di loro sono svariate le segnalazioni che sono trapelate in questo periodo. Tra chi li ha accusati di essere una coppia fake e chi ha criticato fortemente il comportamento del ragazzo, di notizie sul loro conto ce ne sono state tante. Ad ogni modo, in queste ore, a generare particolare sgomento è stato proprio Luca, il quale ha pubblicato un contenuto sul suo profilo Instagram che è stato preso di mira. Ecco cosa è successo.

Ecco cosa ha fatto Luca Bad mentre Temptation Island va ancora in onda

Prendere parte a Temptation Island, come a qualsiasi programma televisivo, dà indubbiamente una grande visibilità. Proprio per tale ragione, spesso ci si chiede se i motivi che hanno spinto determinate persone a candidarsi per un reality show siano nobili e sinceri, oppure no. Questo è il dubbio che è sorto su Luca Bad.

Il ragazzo, infatti, mentre Temptation Island sta ancora andando in onda e si trova al giro di boa, ha pubblicato una IG Storie in cui ha sponsorizzato la sua musica ed ha invitato le persone che lo seguono a supportarlo. Questa mossa, fatta peraltro mentre il programma sta andando ancora in onda, non è stata vista di buon grado da molti utenti del web.

La reazione degli utenti del web contro di lui

L’influencer Amedeo Venza, ad esempio, ha riportato questo contenuto accusando il ragazzo di essere andato a Temptation Island solamente per avere maggiore visibilità, in modo da incrementare il suo business legato alla musica. Il ragazzo, inoltre, avrebbe quanto meno potuto aspettare la chiusura del programma, che avverrà la prossima settimana in maniera anticipata.

Questo, dunque, unito anche ai comportamenti piuttosto eccentrici e talvolta assurdi che Luca sta assumendo all’interno del reality show, sta spingendo sempre più persone a credere che, in realtà, il ragazzo non sia stato mosso da motivi proprio nobili e onesti per partecipare alla trasmissione. Ad ogni modo, per il momento non si sa come si sia concluso il percorso di Luca e Gaia nel programma. Non resta che attendere per vedere se la ragazza, una volta per tutte, avrà deciso di sbarazzarsi di un uomo che l’ha spesso tradita e non ha esitato ad ammettere di avere un debole per le donne.