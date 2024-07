Nel corso della terza puntata di Temptation Island si è parlato anche della coppia formata da Alex e Vittoria. A generare clamore è stato il ragazzo, il quale si è molto avvicinato ad una single, al punto da mandare in tilt la sua fidanzata, che lo ha accusato di crearsi una storia parallela all’interno del villaggio. Ebbene, cosa sarà successo dopo il reality show? Sul web è trapelata una segnalazione sulla coppia.

Alex e Vittoria sono usciti da soli da Temptation Island?

Il pubblico da casa è in ansia di sapere come siano andate a finire le cose tra le varie coppie in gioco a Temptation Island. Al di là di Christian e Ludovica, che hanno già lasciato la trasmissione separatamente e pare siano ancora separati dopo un mese, delle altre coppie non si sa ancora nulla di ufficiale. Mediante delle segnalazioni provenienti dal web, però, un’idea ce la stiamo facendo eccome.

In particolar modo, per quanto riguarda la coppia formata da Alex e Vittoria, pare che i due abbiano deciso di lasciare il programma separatamente, ma non è tutto. Sembrerebbe anche che il ragazzo abbia manifestato la volontà di conoscere meglio la tentatrice con la quale ha intrapreso una frequentazione all’interno del villaggio. Stando a quanto emerso sul web, però, le cose non sarebbero andate esattamente nel modo sperato da lui.

Lui sarebbe stato “fregato” da una tentatrice

L’influencer Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di una sua fan la quale ha dichiarato di aver visto Alex da solo all’interno di una discoteca ligure. In sua compagnia non c’èra la sua fidanzata Vittoria, ma non solo. Con lui non era presente neppure la tentatrice che sta frequentando nel programma. Pare, infatti, che il ragazzo abbia ricevuto una bella “fregatura” dalla ragazza in questione.

In realtà, non è un fatto per nulla bizzarro e atipico. I tentatori e le tentatrici, infatti, sono pagati per mettere alla prova i fidanzati e le fidanzate, pertanto, capita spesso che fingano interesse per qualcuno solamente per creare scalpore e far parlare di sé. Ebbene, questo sembra essere proprio ciò che è capitato ad Alex. Ad ogni modo, l’autrice della segnalazione ha anche specificato che, almeno per il momento, non si possono avere informazioni certe al 100% poiché fino al 1° agosto tutti i protagonisti di Temmptation Island sono vincolati ad un contratto con il programma secondo il quale non possono fare alcuno spoiler in merito a quanto accaduto al di fuori. Non resta che attendere, dunque, per vedere come evolverà la situazione.